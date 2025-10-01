Израильские военные задержали людей с судов "Флотилии стойкости"

По их данным, израильские военные задержали участников флотилии на борту Sirius. В их числе оказался репортер, ведущий трансляции в прямом эфире телеканала Al Jazeera.

Как позднее сообщила пресс-служба МИД Израиля, ВМС страны перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов. Там добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.