Рейтинг@Mail.ru
Израильские военные задержали людей с судов "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 01.10.2025 (обновлено: 23:31 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/izrail-2045735995.html
Израильские военные задержали людей с судов "Флотилии стойкости"
Израильские военные задержали людей с судов "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 01.10.2025
Израильские военные задержали людей с судов "Флотилии стойкости"
Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T22:23:00+03:00
2025-10-01T23:31:00+03:00
в мире
средиземное море
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
https://ria.ru/20250910/flotiliya-2040818304.html
https://ria.ru/20250913/netanyakhu-2041570763.html
https://ria.ru/20251001/izrail-2045733232.html
средиземное море
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, средиземное море, израиль, сектор газа
В мире, Средиземное море, Израиль, Сектор Газа
Израильские военные задержали людей с судов "Флотилии стойкости"

Al Jazeera: израильские военные задержали людей с судов "Флотилии стойкости"

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 1 окт — РИА Новости. Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", сообщил телеканал Al Jazeera.
«

"Наши первые суда — Alma и Sirius — подверглись незаконному нападению, выключены камеры, военные поднялись на борт судов", — рассказали источники.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на лодке, направляющейся из Барселоны в Газу - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Главное судно флотилии Греты Тунберг стало целью атаки БПЛА, сообщили СМИ
10 сентября, 02:36
По их данным, израильские военные задержали участников флотилии на борту Sirius. В их числе оказался репортер, ведущий трансляции в прямом эфире телеканала Al Jazeera.
Как позднее сообщила пресс-служба МИД Израиля, ВМС страны перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов. Там добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Ваше время истекает: палестинцы уже победили Нетаньяху
13 сентября, 08:00
Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита сообщила РИА Новости, что три флотилии в настоящее время пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду сектора Газа: "Флотилия стойкости", в составе которой более 40 судов, восемь судов в составе "Флотилии свободы" и одно — из "Флотилии Омара Мухтара" (ливийское судно с грузом медоборудования).
По словам активистки, на борту судов, пересекающих Средиземное море, находится более 500 человек. По информации итальянских СМИ, среди них около 40 граждан Италии, в том числе члены национального парламента.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВМС Израиля предупредили "Флотилию стойкости" о приближении к опасной зоне
Вчера, 21:57
 
В миреСредиземное мореИзраильСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала