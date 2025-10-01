Израильские военные задержали людей с судов "Флотилии стойкости"

ДОХА, 1 окт — РИА Новости. Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", сообщил телеканал Al Jazeera.
«
"Наши первые суда — Alma и Sirius — подверглись незаконному нападению, выключены камеры, военные поднялись на борт судов", — рассказали источники.
По их данным, израильские военные задержали участников флотилии на борту Sirius. В их числе оказался репортер, ведущий трансляции в прямом эфире телеканала Al Jazeera.
Как позднее сообщила пресс-служба МИД Израиля, ВМС страны перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов. Там добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита сообщила РИА Новости, что три флотилии в настоящее время пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду сектора Газа: "Флотилия стойкости", в составе которой более 40 судов, восемь судов в составе "Флотилии свободы" и одно — из "Флотилии Омара Мухтара" (ливийское судно с грузом медоборудования).
По словам активистки, на борту судов, пересекающих Средиземное море, находится более 500 человек. По информации итальянских СМИ, среди них около 40 граждан Италии, в том числе члены национального парламента.