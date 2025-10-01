Рейтинг@Mail.ru
ВМС Израиля предупредили "Флотилию стойкости" о приближении к опасной зоне - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/izrail-2045733232.html
ВМС Израиля предупредили "Флотилию стойкости" о приближении к опасной зоне
ВМС Израиля предупредили "Флотилию стойкости" о приближении к опасной зоне - РИА Новости, 01.10.2025
ВМС Израиля предупредили "Флотилию стойкости" о приближении к опасной зоне
Военно-морские силы Израиля в среду вечером предупредили "Флотилию стойкости" о приближении к зоне активных боевых действий и попросили изменить курс, сообщила... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T21:57:00+03:00
2025-10-01T21:57:00+03:00
в мире
израиль
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_fc3a20e3af5afb848385430c2fe6a492.jpg
https://ria.ru/20251001/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_c5904e375400f1f5e233c7c6f5615385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа
ВМС Израиля предупредили "Флотилию стойкости" о приближении к опасной зоне

Израиль предупредил флотилию ХАМАС-Сумуд о приближении к зоне боевых действий

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Военно-морские силы Израиля в среду вечером предупредили "Флотилию стойкости" о приближении к зоне активных боевых действий и попросили изменить курс, сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.
"Израильские ВМС обратились к флотилии ХАМАС-Сумуд с просьбой изменить курс. Израиль сообщил флотилии, что она приближается к зоне активных боевых действий и нарушает законную морскую блокаду. Израиль подтвердил предложение о мирной доставке любой помощи в Газу по безопасным каналам", - говорится в сообщении МИД.
В МИД Израиля подчеркнули, что единственная цель флотилии - устроить провокацию, и напомнили о предложении Италии, Греции и Латинского Патриархата воспользоваться мирным способом доставки любой возможной помощи в Газу.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала