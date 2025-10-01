Рейтинг@Mail.ru
08:38 01.10.2025
Фонд капремонта Москвы подал в суд на Собчак
Фонд капремонта Москвы подал в суд на Собчак
происшествия, москва, ксения собчак
Происшествия, Москва, Ксения Собчак
Фонд капремонта Москвы подал в суд на Собчак

Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал 3 иска в суд на Собчак

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ксения Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на журналистку Ксению Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрированы исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна", - сказано в материалах.
Сумма накопившегося у Собчак долга не сообщается.
Дата заседаний не назначена. Уточняется, что иски поступили в суд 25 сентября.
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Собчак не оплатила штраф ГИБДД
11 апреля, 12:08
 
