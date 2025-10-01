В Иркутске женщину, критиковавшую бойцов СВО, поймали за рулем без прав

ИРКУТСК, 1 окт - РИА Новости. Негативно отзывавшуюся о бойцах СВО женщину полиция задержала в пригороде Иркутска, где та была за рулем, но без прав, на нее оформлены два протокола, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.

На обнародованном видео, снятом в отделе полиции, женщина признается, что ранее у нее были водительские права, но она их лишена за отказ от медосвидетельствования. Также она принесла извинения за свои негативные высказывания о ВС РФ и волонтерах.