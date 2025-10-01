https://ria.ru/20251001/irkutsk-2045631058.html
В Иркутске женщину, критиковавшую бойцов СВО, поймали за рулем без прав
В Иркутске женщину, критиковавшую бойцов СВО, поймали за рулем без прав
Негативно отзывавшуюся о бойцах СВО женщину полиция задержала в пригороде Иркутска, где та была за рулем, но без прав, на нее оформлены два протокола, сообщил... РИА Новости, 01.10.2025
ИРКУТСК, 1 окт - РИА Новости. Негативно отзывавшуюся о бойцах СВО женщину полиция задержала в пригороде Иркутска, где та была за рулем, но без прав, на нее оформлены два протокола, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.
В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о женщине, негативно отзывающейся об участниках СВО и волонтерах, помогающим бойцам. Полицейские установили личность 40-летней женщины и задержали ее, когда она ехала без водительского удостоверения в своем автомобиле по Байкальскому тракту в пригороде Иркутска
. Были составлены два административных протокола: о дискредитации ВС РФ и управлении транспортным средством без водительского удостоверения.
На обнародованном видео, снятом в отделе полиции, женщина признается, что ранее у нее были водительские права, но она их лишена за отказ от медосвидетельствования. Также она принесла извинения за свои негативные высказывания о ВС РФ и волонтерах.
"В настоящее время ведется административное расследование, по итогам которого будет принято правовое решение", - сообщил собеседник агентства.
Кроме этого, в СК
сообщили РИА Новости, что по факту публичной дискредитации Вооруженных сил РФ
ведомством организована процессуальная проверка. Если в течение года прецедент повторится, женщине будет грозить уголовное преследование.