Годовая инфляция в сентябре составила восемь процентов

СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в России в сентябре составила 8%, по итогам года она будет на уровне 6-7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"По результатам сентября год к году уровень инфляции составляет 8%. При том, что на пике в марте этот уровень составлял 10,3%", - сказал он журналистам в кулуарах клуба "Валдай".