https://ria.ru/20251001/infljatsija-2045649923.html
Годовая инфляция в сентябре составила восемь процентов
Годовая инфляция в сентябре составила восемь процентов - РИА Новости, 01.10.2025
Годовая инфляция в сентябре составила восемь процентов
Годовая инфляция в России в сентябре составила 8%, по итогам года она будет на уровне 6-7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:35:00+03:00
2025-10-01T15:35:00+03:00
2025-10-01T15:37:00+03:00
экономика
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg
https://ria.ru/20250925/nds-2044260647.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b568bdc4e726cfdd14b78d29d0467b1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Годовая инфляция в сентябре составила восемь процентов
Вице-премьер РФ Новак: годовая инфляция в России в сентябре составила 8%