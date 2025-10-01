Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге восемь школьников заболели острой кишечной инфекцией - РИА Новости, 01.10.2025
17:52 01.10.2025 (обновлено: 18:45 01.10.2025)
В Екатеринбурге восемь школьников заболели острой кишечной инфекцией
В Екатеринбурге восемь школьников заболели острой кишечной инфекцией
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Восемь учащихся школы № 122 в Екатеринбурге заболели острой кишечной инфекцией, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
"Управление Роспотребнадзора расследует случаи заболевания учащихся школы № 122 в Екатеринбурге. За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились восемь школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, у одного из них выделен норовирус", — рассказали там.

Специалисты организовали эпидемиологическое расследование и отобрали пробы сырья, пищи, воды для исследований.
"В адрес школы и организатора питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе о проведении заключительной дезинфекции и обследовании сотрудников пищеблока", — добавили в ведомстве.
Следственный комитет проводит проверку по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024-2025 годах
