В Екатеринбурге восемь школьников заболели острой кишечной инфекцией

"Управление Роспотребнадзора расследует случаи заболевания учащихся школы № 122 в Екатеринбурге. За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились восемь школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, у одного из них выделен норовирус", — рассказали там.