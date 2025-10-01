Собянин и Греф поспорили, кого заменит искусственный интеллект

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф поспорили, людей каких профессий может заменить искусственный интеллект.

"Людей самых неквалифицированных профессий. Физический AI, то, куда сейчас он и идет", — сказал Греф.

Собянин не согласился с этим, отметив, что искусственный интеллект нужен скорее в высокотехнологичных профессиях.

"Скорее всего, все наоборот. Искусственный интеллект не занимается погрузкой товаров, разгрузкой или подачей еды на стол. Наоборот, он занимается как раз высокотехнологичными ребятами, которые сидят у компьютера, что-то там придумывают и так далее. А грузчики как были, так и останутся. Как может дворника заменить искусственный интеллект, например? А дворникам нужно, чтобы кто-то командовал. Это Бирюков, а Бирюковым должен командовать Собянин. Эту цепочку протягивайте", — пояснил мэр.

Греф добавил, что в будущем роботы будут способны на большее.

"Мы тоже раньше думали, что мы доберемся только до первого слоя. Но мы сегодня уже видим, что через два-три года роботы будут совершенно спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически будут подметать улицы, подавать, готовить еду и так далее", — ответил глава Сбербанка.

Собянин предложил тем, у кого снег во дворе не убран, обращаться к главе Сбербанка.

"Ребята, дайте мне еще несколько лет хотя бы, а потом приглашайте в качестве дворника", — пошутил в ответ Греф.