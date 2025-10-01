Собянин и Греф поспорили, кого заменит искусственный интеллект

Рейтинг@Mail.ru
14:02 01.10.2025 (обновлено: 14:36 01.10.2025)
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф поспорили, людей каких профессий может заменить искусственный интеллект. РИА Новости, 01.10.2025
технологии, москва, сергей собянин, герман греф, сбербанк россии
Технологии, Москва, Сергей Собянин, Герман Греф, Сбербанк России
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф поспорили, людей каких профессий может заменить искусственный интеллект.
"Людей самых неквалифицированных профессий. Физический AI, то, куда сейчас он и идет", — сказал Греф.
Собянин не согласился с этим, отметив, что искусственный интеллект нужен скорее в высокотехнологичных профессиях.
"Скорее всего, все наоборот. Искусственный интеллект не занимается погрузкой товаров, разгрузкой или подачей еды на стол. Наоборот, он занимается как раз высокотехнологичными ребятами, которые сидят у компьютера, что-то там придумывают и так далее. А грузчики как были, так и останутся. Как может дворника заменить искусственный интеллект, например? А дворникам нужно, чтобы кто-то командовал. Это Бирюков, а Бирюковым должен командовать Собянин. Эту цепочку протягивайте", — пояснил мэр.
Греф добавил, что в будущем роботы будут способны на большее.
"Мы тоже раньше думали, что мы доберемся только до первого слоя. Но мы сегодня уже видим, что через два-три года роботы будут совершенно спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически будут подметать улицы, подавать, готовить еду и так далее", — ответил глава Сбербанка.
Собянин предложил тем, у кого снег во дворе не убран, обращаться к главе Сбербанка.
"Ребята, дайте мне еще несколько лет хотя бы, а потом приглашайте в качестве дворника", — пошутил в ответ Греф.
Пленарная сессия "Человекоцентричные технологии. Что определяет будущее мегаполисов?" с участием Грефа и Собянина проводилась в рамках Международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit, который проходит в Москве, на территории умного города СберСити, 1 и 2 октября.
ТехнологииМоскваСергей СобянинГерман ГрефСбербанк России
 
 
Заголовок открываемого материала