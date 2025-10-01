В России для проверки книг на пропаганду наркотиков будут использовать ИИ

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Программа с использованием искусственного интеллекта, которая поможет выявлять наличие в книгах запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах, будет доступна издателям в ноябре, сообщил РИА Новости директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.