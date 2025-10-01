Рейтинг@Mail.ru
В России для проверки книг на пропаганду наркотиков будут использовать ИИ - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/ii-2045537840.html
В России для проверки книг на пропаганду наркотиков будут использовать ИИ
В России для проверки книг на пропаганду наркотиков будут использовать ИИ - РИА Новости, 01.10.2025
В России для проверки книг на пропаганду наркотиков будут использовать ИИ
Программа с использованием искусственного интеллекта, которая поможет выявлять наличие в книгах запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T02:45:00+03:00
2025-10-01T02:45:00+03:00
общество
россия
владимир григорьев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021404284_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_9a1e102db7384a133092b70e16dbb47f.png
https://ria.ru/20250930/ii-2045424971.html
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045446038.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021404284_197:0:1221:768_1920x0_80_0_0_8acfb43746e4d3f37ce96852b0edd9ba.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир григорьев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Владимир Григорьев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России для проверки книг на пропаганду наркотиков будут использовать ИИ

Издатели в РФ смогут проверять книги на пропаганду наркотиков с помощью ИИ

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Программа с использованием искусственного интеллекта, которая поможет выявлять наличие в книгах запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах, будет доступна издателям в ноябре, сообщил РИА Новости директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
"Программа будет запущена для использования в издательском мире в ноябре", - сказал он.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Медведев рассказал, в каких отраслях Россия внедряет ИИ
Вчера, 15:35
Григорьев отметил, что программа будет запущена Роскомнадзором. Он также добавил, что последние тестирования показали ее эффективность на 80% и более. Однако все равно окончательное решение по ее использованию будут принимать редакторы издательств.
Ранее министерство культуры РФ подготовило проект указа о правилах маркировки произведений искусства, которые содержат информацию о наркотиках и психотропных веществах. Документ должен был вступить в силу 1 сентября и действовать до 1 сентября 2031 года. Однако позже Минкультуры РФ перенесло вступление в силу документа, утверждающего порядок маркировки произведений искусства, содержащих информацию о наркотических средствах и психотропных веществах, до 1 марта 2026 года.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в панельной дискуссии на Дне ИИ в инновационном центре Сколково в Москве. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Медведев призвал использовать ИИ в стратегически важных отраслях
Вчера, 16:28
 
ОбществоРоссияВладимир ГригорьевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала