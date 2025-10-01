Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС может согласиться на план Трампа по Газе, пишет NYT - РИА Новости, 01.10.2025
10:12 01.10.2025 (обновлено: 14:30 01.10.2025)
ХАМАС может согласиться на план Трампа по Газе, пишет NYT
ХАМАС может согласиться на план Трампа по Газе, пишет NYT - РИА Новости, 01.10.2025
ХАМАС может согласиться на план Трампа по Газе, пишет NYT
ХАМАС может согласиться на план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа под давлением других стран, пишет The New York Times. РИА Новости, 01.10.2025
в мире
катар
турция
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, катар, турция, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Катар, Турция, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС может согласиться на план Трампа по Газе, пишет NYT

NYT: ХАМАС может согласиться на план Трампа по Газе под давлением Дохи и Анкары

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ХАМАС может согласиться на план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа под давлением других стран, пишет The New York Times.
"(ХАМАС. — Прим. ред.) и его руководство так истощены войной и сталкиваюся с таким явным давлением мусульманских государств, включая его покровителей из Катара и Турции, что его согласие несложно представить", — говорится в публикации.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55

Накануне Трамп сообщил, что даст палестинскому движению три-четыре дня, чтобы согласиться на перемирие в секторе Газа.

Издание отметило, что любое решение, которое примет ХАМАС, будет сопряжено с серьезными рисками.
В понедельник Белый дом опубликовал "полноценный" план Трампа из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС. Если движение откажется принять план, он пообещал "довести дело до конца".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
25 сентября, 08:00
 
