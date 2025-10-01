ХАМАС может согласиться на план Трампа по Газе, пишет NYT

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ХАМАС может согласиться на план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа под давлением других стран, пишет The New York Times.
Накануне Трамп сообщил, что даст палестинскому движению три-четыре дня, чтобы согласиться на перемирие в секторе Газа.
Издание отметило, что любое решение, которое примет ХАМАС, будет сопряжено с серьезными рисками.
В понедельник Белый дом опубликовал "полноценный" план Трампа из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС. Если движение откажется принять план, он пообещал "довести дело до конца".
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
25 сентября, 08:00