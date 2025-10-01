Рейтинг@Mail.ru
В Грузии есть две версии по делу о вывезенной с Украины взрывчатке - РИА Новости, 01.10.2025
22:41 01.10.2025
В Грузии есть две версии по делу о вывезенной с Украины взрывчатке
В Грузии есть две версии по делу о вывезенной с Украины взрывчатке
В Грузии есть две версии по делу о вывезенной с Украины взрывчатке

ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Следствие в Грузии по делу о ввезенной с Украины взрывчатке ведется по двум версиям, одна из которых предполагает, что гексоген предназначался для переправки в Россию, заявил в среду глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе.
Служба государственной безопасности Грузии 11 сентября заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.
"Следствие ведется по двум версиям. Первая версия, и более правдоподобная версия, что она должна была остаться в Грузии. И вторая версия, что она должна была переправиться в РФ. Эту версию подтверждает водитель. В любом случае, мы можем сказать, что в обеих случаях угроза была довольно большая",- заявил Мдинарадзе в интервью телекомпании "Имеди".
Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Президент Грузии сделал заявление о войне с Россией
