В Грузии есть две версии по делу о вывезенной с Украины взрывчатке

ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Следствие в Грузии по делу о ввезенной с Украины взрывчатке ведется по двум версиям, одна из которых предполагает, что гексоген предназначался для переправки в Россию, заявил в среду глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе.