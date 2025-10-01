Рейтинг@Mail.ru
Президент Грузии сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/gruziya-2045619397.html
Президент Грузии сделал заявление о войне с Россией
Президент Грузии сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 01.10.2025
Президент Грузии сделал заявление о войне с Россией
Война с Россией из-за Украины привела бы Грузию к катастрофе, заявил президент Михаил Кавелашвили в интервью Responsible Statecraft. Издание напоминает, что... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T13:52:00+03:00
2025-10-01T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
михаил кавелашвили
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996649021_0:185:2452:1564_1920x0_80_0_0_7d2fa7d610a82952669cd0cd6f4c3cd0.jpg
https://ria.ru/20251001/dizen-2045602587.html
https://ria.ru/20251001/orban-2045565512.html
грузия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996649021_0:0:2200:1649_1920x0_80_0_0_380c391f2e3db08483c1e5dda44ddb85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, михаил кавелашвили, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Михаил Кавелашвили, Россия, Украина
Президент Грузии сделал заявление о войне с Россией

Президент Кавелашвили: война с РФ из-за Украины привела бы Грузию к катастрофе

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Кавелашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Война с Россией из-за Украины привела бы Грузию к катастрофе, заявил президент Михаил Кавелашвили в интервью Responsible Statecraft.

Издание напоминает, что обострение отношений между Тбилиси и Брюсселя произошло в 2022 году, когда грузинское правительство не поддалось давлению Запада, требовавшего оказывать военную помощь Киеву и ввести полный спектр санкций против Москвы.
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
На Западе поразились заявлению премьера Дании об Украине
12:49
"Запад требовал от нас войны с Россией, которая противоречила бы нашим жизненно важным национальным интересам. Это закончилось бы теми же последствиями, что и в 2008 году, когда неразумные действия тогдашнего правительства, основанные на доверии к НАТО, привели Грузию к катастрофе", — сказал он.

На прошлой неделе грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
На Западе выступили с призывом по Украине после слов Орбана
09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрузияМихаил КавелашвилиРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала