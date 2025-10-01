В Афинах проходит многотысячная акция протеста

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Многотысячная акция протеста проходит в центре Афин в рамках общенациональной 24-часовой забастовки, передает телеканал ERT.

"Тысячи человек вышли на протестные митинги в рамках всегреческой 24-часовой забастовки", - говорится в сообщении телеканала.

В репортаже другого греческого телеканала "Скай" видно, что протестующие несут плакаты с надписями: "Мы не живем, чтобы работать. Увеличение зарплат и меньше работы. Меры по санитарии и безопасности сейчас же!", "Мы не будем "дарить" ни одного часа из нашей жизни", "Возвращение 13-й и 14-й зарплаты, нет новому дисциплинарному закону и 13-часовому рабочему дню, коллективные трудовые договоры".

Организаторы забастовки - Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). В ней принимают участие врачи государственных больниц, сотрудники образовательных учреждений и правоохранительных органов Греции

По информации Афинского агентства новостей АМНА, троллейбусы, автобусы и метро сократили часы работы, но не прекратили работу полностью, чтобы "обеспечить проезд бастующих к местам митингов". Движение поездов было остановлено на всей железнодорожной сети, включая пригородные линии. Сотрудники паромов и водители такси также прекратили работу.

Об участии в забастовке объявил и Союз авиадиспетчеров Греции. Однако, как сообщает АМНА, суд признал их участие в забастовке незаконным, поэтому все запланированные полеты состоятся согласно расписанию.

Забастовка продлится до полуночи.