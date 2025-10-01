Рейтинг@Mail.ru
В Афинах проходит многотысячная акция протеста - РИА Новости, 01.10.2025
15:29 01.10.2025
В Афинах проходит многотысячная акция протеста
В Афинах проходит многотысячная акция протеста - РИА Новости, 01.10.2025
В Афинах проходит многотысячная акция протеста
Многотысячная акция протеста проходит в центре Афин в рамках общенациональной 24-часовой забастовки, передает телеканал ERT. РИА Новости, 01.10.2025
В Афинах проходит многотысячная акция протеста

В Афинах проходит многотысячный митинг в рамках общенациональной забастовки

© Getty Images / picture alliance / Socrates BaltagiannisУчастники акции протеста в рамках всегреческой забастовки в Афинах. 1 октября 2025
Участники акции протеста в рамках всегреческой забастовки в Афинах. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Getty Images / picture alliance / Socrates Baltagiannis
Участники акции протеста в рамках всегреческой забастовки в Афинах. 1 октября 2025
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Многотысячная акция протеста проходит в центре Афин в рамках общенациональной 24-часовой забастовки, передает телеканал ERT.
"Тысячи человек вышли на протестные митинги в рамках всегреческой 24-часовой забастовки", - говорится в сообщении телеканала.
Акция протеста в поддержку объявившего голодовку отца жертвы железнодорожной катастрофы, в которой два года назад погибли 57 человек в Греции. 28 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Греции прошли протесты в поддержку отца жертвы ж/д катастрофы
28 сентября, 23:17
В репортаже другого греческого телеканала "Скай" видно, что протестующие несут плакаты с надписями: "Мы не живем, чтобы работать. Увеличение зарплат и меньше работы. Меры по санитарии и безопасности сейчас же!", "Мы не будем "дарить" ни одного часа из нашей жизни", "Возвращение 13-й и 14-й зарплаты, нет новому дисциплинарному закону и 13-часовому рабочему дню, коллективные трудовые договоры".
Организаторы забастовки - Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). В ней принимают участие врачи государственных больниц, сотрудники образовательных учреждений и правоохранительных органов Греции.
По информации Афинского агентства новостей АМНА, троллейбусы, автобусы и метро сократили часы работы, но не прекратили работу полностью, чтобы "обеспечить проезд бастующих к местам митингов". Движение поездов было остановлено на всей железнодорожной сети, включая пригородные линии. Сотрудники паромов и водители такси также прекратили работу.
Об участии в забастовке объявил и Союз авиадиспетчеров Греции. Однако, как сообщает АМНА, суд признал их участие в забастовке незаконным, поэтому все запланированные полеты состоятся согласно расписанию.
Забастовка продлится до полуночи.
Бастующие требуют повысить зарплаты, восполнить дефицит кадров в госсекторе, запретить работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день и отменить новый закон, ужесточающий законодательство в сфере деятельности профсоюзов.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Греческие врачи примут участие в общенациональной забастовке, сообщили СМИ
23 сентября, 16:44
 
