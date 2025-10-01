https://ria.ru/20251001/gref-2045603892.html
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект - РИА Новости, 01.10.2025
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
Искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:55:00+03:00
2025-10-01T12:55:00+03:00
2025-10-01T14:15:00+03:00
наука
общество
герман греф
сбербанк россии
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045625868_464:0:3004:1429_1920x0_80_0_0_049226a702d084e2e59a36bcf6eb059d.jpg
https://ria.ru/20251001/minprosvescheniya-2045586972.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045625868_275:0:3004:2047_1920x0_80_0_0_a6af06a1a9e3b2185f473bcdb05ce129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, герман греф, сбербанк россии, искусственный интеллект (ии)
Наука, Общество, Герман Греф, Сбербанк России, Искусственный интеллект (ИИ)
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
Греф: ИИ сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и так далее, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Кого заменит искусственный интеллект? Людей самых неквалифицированных профессий - физический AI", - сказал он на пленарной сессии Moscow Startup Summit.
"Сегодня уже мы видим, что через 2-3 года роботы будут совершенно спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически - человекоподобные роботы могут подметать улицы, подавать еду, готовить еду и так далее", - подчеркнул Греф
.
По мнению главы Сбербанка
, в ближайшие 10 лет нас ждет как минимум Artificial General Intelligence, то есть общий искусственный интеллект, а возможно и суперинтеллект. "Суперинтеллект - это то, что фактически решит нерешаемые проблемы человечества, в частности оставшиеся 7 математических уравнений и еще огромное количество других нерешенных проблем", - добавил он.
По его мнению, это даст гигантский вызов, над которым нужно начинать работать сегодня и всем вместе. Также это даст гигантское количество прорывных возможностей в части создания принципиально новых технологий, материалов, средств транспорта, заключил Греф.