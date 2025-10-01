Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и так далее, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Кого заменит искусственный интеллект? Людей самых неквалифицированных профессий - физический AI", - сказал он на пленарной сессии Moscow Startup Summit.

По его мнению, это даст гигантский вызов, над которым нужно начинать работать сегодня и всем вместе. Также это даст гигантское количество прорывных возможностей в части создания принципиально новых технологий, материалов, средств транспорта, заключил Греф.