Наука
 
12:55 01.10.2025 (обновлено: 14:15 01.10.2025)
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
наука
общество
герман греф
сбербанк россии
искусственный интеллект (ии)
общество, герман греф, сбербанк россии, искусственный интеллект (ии)
Наука, Общество, Герман Греф, Сбербанк России, Искусственный интеллект (ИИ)
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и так далее, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Кого заменит искусственный интеллект? Людей самых неквалифицированных профессий - физический AI", - сказал он на пленарной сессии Moscow Startup Summit.
"Сегодня уже мы видим, что через 2-3 года роботы будут совершенно спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически - человекоподобные роботы могут подметать улицы, подавать еду, готовить еду и так далее", - подчеркнул Греф.
По мнению главы Сбербанка, в ближайшие 10 лет нас ждет как минимум Artificial General Intelligence, то есть общий искусственный интеллект, а возможно и суперинтеллект. "Суперинтеллект - это то, что фактически решит нерешаемые проблемы человечества, в частности оставшиеся 7 математических уравнений и еще огромное количество других нерешенных проблем", - добавил он.
По его мнению, это даст гигантский вызов, над которым нужно начинать работать сегодня и всем вместе. Также это даст гигантское количество прорывных возможностей в части создания принципиально новых технологий, материалов, средств транспорта, заключил Греф.
НаукаОбществоГерман ГрефСбербанк РоссииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
