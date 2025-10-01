Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли законопроект о начале школьных уроков в девять утра
10:48 01.10.2025 (обновлено: 14:34 01.10.2025)
В Госдуму внесли законопроект о начале школьных уроков в девять утра
В Госдуму внесли законопроект о начале школьных уроков в девять утра
Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о переносе начала школьных уроков на 9:00. РИА Новости, 01.10.2025
В Госдуму внесли законопроект о начале школьных уроков в девять утра

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о переносе начала уроков на 9:00

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о переносе начала школьных уроков на 9:00.
"В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее 9:00", — говорится в пояснительной записке.
Изменения предполагается внести в статью 13 закона "Об образовании в Российской Федерации".
Депутаты отмечают, что в выходные и праздничные дни возможны внеучебные мероприятия: культурные, спортивные и воспитательные, которые не входят в учебный план и проводятся в формате, отличном от обычного урока.
По словам соавтора инициативы, главы думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, нагрузка на школьников сейчас действительно высока: им нужно посещать уроки, а затем, особенно в старших классах, большинство дополнительно занимается с репетиторами. Домашние задания также занимают значительное время, и дети вынуждены тратить на освоение программы по 10-12 часов в день.
Перенос начала уроков на 9:00 даст детям возможность высыпаться, а родителям — спокойно отвезти их в школу перед работой, подчеркнул Леонов.
Пятидневная учебная неделя, пояснил он, нужна потому, что при шестидневке нельзя спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресенья ученикам недостаточно для полноценного восстановления.
"Критика инициативы предсказуема, но факты говорят сами за себя: школьная программа перегружена. В нее включены темы и разделы, которые раньше изучались в вузах. Зачем это нужно — непонятно. В высших учебных заведениях науки изучаются более подробно и предметно, а школьникам перегрузка только мешает", — добавил депутат.
Он подчеркнул, что систему образования нужно привести в порядок, исключив лишние предметы и сложные для восприятия разделы.
