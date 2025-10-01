Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека - РИА Новости, 01.10.2025
04:51 01.10.2025
В ГД предложили ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека
В ГД предложили ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека - РИА Новости, 01.10.2025
В ГД предложили ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Соцфонда Сергею Чиркову с предложением ввести единую федеральную выплату в размере 5 тысяч... РИА Новости, 01.10.2025
общество
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
россия
общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В ГД предложили ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека

Чернышов предложил ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Соцфонда Сергею Чиркову с предложением ввести единую федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех пенсионеров России ко Дню пожилого человека, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Международный день пожилых людей ежегодно отмечается в России 1 октября.
В ГД предложили установить пенсионерам выплату ко Дню пожилого человека
01:46
"Прошу вас рассмотреть возможность проработки вопроса об установлении единой федеральной выплаты ко Дню пожилого человека в размере 5000 (пяти тысяч) рублей для всех пенсионеров Российской Федерации. Данная мера станет значимым символом уважения и признательности государства к людям, посвятившим свою жизнь труду и развитию страны, и обеспечит справедливый подход к поддержке пенсионеров в каждом регионе", - сказано в документе.
Отмечается, что, как показывает практика, несмотря на отсутствие единой федеральной праздничной выплаты, ряд субъектов РФ принимают на своем уровне решения о дополнительной материальной помощи пенсионерам.
По мнению вице-спикера Госдумы, подобная региональная практика заслуживает одобрения, однако приводит к неравенству граждан пожилого возраста в зависимости от места их проживания.
"Считаю, что забота о старшем поколении должна носить системный и единообразный характер на всей территории страны", - добавил Чернышов.
Люди в парке Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
Вчера, 04:17
 
Общество Россия Борис Чернышов (депутат) Госдума РФ
 
 
