https://ria.ru/20251001/gosduma-2045542488.html
В ГД предложили ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека
В ГД предложили ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека - РИА Новости, 01.10.2025
В ГД предложили ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Соцфонда Сергею Чиркову с предложением ввести единую федеральную выплату в размере 5 тысяч... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T04:51:00+03:00
2025-10-01T04:51:00+03:00
2025-10-01T04:51:00+03:00
общество
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251001/gosduma-2045535372.html
https://ria.ru/20250930/vyplaty-2045275886.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В ГД предложили ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека
Чернышов предложил ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Соцфонда Сергею Чиркову с предложением ввести единую федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех пенсионеров России ко Дню пожилого человека, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Международный день пожилых людей ежегодно отмечается в России
1 октября.
"Прошу вас рассмотреть возможность проработки вопроса об установлении единой федеральной выплаты ко Дню пожилого человека в размере 5000 (пяти тысяч) рублей для всех пенсионеров Российской Федерации. Данная мера станет значимым символом уважения и признательности государства к людям, посвятившим свою жизнь труду и развитию страны, и обеспечит справедливый подход к поддержке пенсионеров в каждом регионе", - сказано в документе.
Отмечается, что, как показывает практика, несмотря на отсутствие единой федеральной праздничной выплаты, ряд субъектов РФ принимают на своем уровне решения о дополнительной материальной помощи пенсионерам.
По мнению вице-спикера Госдумы
, подобная региональная практика заслуживает одобрения, однако приводит к неравенству граждан пожилого возраста в зависимости от места их проживания.
"Считаю, что забота о старшем поколении должна носить системный и единообразный характер на всей территории страны", - добавил Чернышов
.