В ГД предложили ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Соцфонда Сергею Чиркову с предложением ввести единую федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех пенсионеров России ко Дню пожилого человека, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть возможность проработки вопроса об установлении единой федеральной выплаты ко Дню пожилого человека в размере 5000 (пяти тысяч) рублей для всех пенсионеров Российской Федерации. Данная мера станет значимым символом уважения и признательности государства к людям, посвятившим свою жизнь труду и развитию страны, и обеспечит справедливый подход к поддержке пенсионеров в каждом регионе", - сказано в документе.