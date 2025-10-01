В ГД предложили предоставить многодетным семьям бесплатное протезирование

По словам парламентария, с данной просьбой в комитет неоднократно обращаются матери трех и более детей, для которых вопрос зубопротезирования особенно актуален в силу физиологических особенностей: после рождения детей у женщин нередко отмечается ухудшение состояния зубов, так как в период беременности в организме женщины снижается содержание кальция, необходимого для построения нового живого организма, а также происходит изменение гормонального фона.