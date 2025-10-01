https://ria.ru/20251001/gosduma-2045540832.html
В ГД предложили предоставить многодетным семьям бесплатное протезирование
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставить многодетным семьям право на бесплатное протезирование зубов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Комитет Госдумы
по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства просит вас рассмотреть вопрос о принятии на федеральном уровне нормативного правового акта, устанавливающего для многодетных семей в качестве меры поддержки право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов", - сказано в документе.
По словам парламентария, с данной просьбой в комитет неоднократно обращаются матери трех и более детей, для которых вопрос зубопротезирования особенно актуален в силу физиологических особенностей: после рождения детей у женщин нередко отмечается ухудшение состояния зубов, так как в период беременности в организме женщины снижается содержание кальция, необходимого для построения нового живого организма, а также происходит изменение гормонального фона.
Отмечается, что право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в настоящее время предоставлено следующим категориям граждан РФ
: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы.
"Полагаем, что многодетные родители (в первую очередь, женщины) также являются для государства героями. Не зря в России существует понятие "подвиг материнства". Считаем целесообразным распространить соответствующую льготу на родителей в многодетных семьях, учитывая их особые заслуги перед Российской Федерацией", - заключила она.