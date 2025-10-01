Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали о популярных схемах мошенников в преддверии Дня учителя - РИА Новости, 01.10.2025
02:26 01.10.2025
В ГД рассказали о популярных схемах мошенников в преддверии Дня учителя
антон немкин (депутат)
общество
госдума рф
антон немкин (депутат), общество, госдума рф
Антон Немкин (депутат), Общество, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Схемы мошенников в преддверии Дня учителя могут быть связаны с фейковыми сообщениями якобы от имени школ, профсоюзов или органов власти с предложением перевести деньги для участия в "благотворительных акциях", "сборах подарков" или "премиях для педагогов", рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"В преддверии Дня учителя активизируются мошенники, которые традиционно используют праздники и значимые даты для обмана граждан. Злоумышленники рассылают фальшивые сообщения от имени школ, профсоюзов или даже органов власти с предложением поучаствовать в "благотворительных акциях", "сборах подарков" или "премиях для педагогов". Такие рассылки могут приходить как по телефону, так и в мессенджерах или соцсетях. Людей призывают перевести деньги или пройти по подозрительным ссылкам", - сказал он.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Мошенники стали использовать легенду о замене ключей домофона для обмана
Вчера, 06:44
По его словам, особая опасность состоит в том, что мошенники играют на чувствах благодарности и уважения к учителям. Депутат добавил, что родители и бывшие ученики охотно откликаются на предложения поддержать педагогов, и это делает подобные схемы особенно результативными для преступников.
"Важно помнить: если речь идёт о сборах средств, они должны проходить только через официальные площадки и проверенные организации", - предупредил депутат.
Немкин подчеркнул, что мошенники становятся всё более изобретательными, они используют подмену номеров, фальшивые сайты, а также создают убедительные страницы в соцсетях.
"Нередко злоумышленники даже копируют логотипы и оформление реальных образовательных учреждений, что сбивает с толку даже внимательных пользователей. Поэтому необходимо быть особенно осторожными, если речь идёт о переводе денег", - сказал он.
Парламентарий рассказал, что государство и банки усиливают меры защиты: блокируются подозрительные ресурсы, внедряются технологии антифрода, а операторы связи отрабатывают механизмы борьбы с подменой номеров.
"Но без участия самих граждан невозможно полностью остановить подобные преступления. Ключевая задача — повышение цифровой грамотности населения, особенно старшего поколения, которое чаще всего становится жертвой подобных схем. Главный совет прост: всегда перепроверяйте любую информацию", - заключил он.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Мошенники разработали схему обмана с онлайн-казино
27 сентября, 03:01
 
Антон Немкин (депутат)ОбществоГосдума РФ
 
 
