В ГД предложили запретить содержание опасных пород собак в МКД
В ГД предложили запретить содержание опасных пород собак в МКД
В ГД предложили запретить содержание опасных пород собак в МКД
01.10.2025
общество
россия
игорь антропенко (депутат)
госдума рф
единая россия
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил запретить содержание потенциально опасных пород собак в многоквартирных домах.
В перечень потенциально опасных пород собак, утвержденный правительством РФ
, входят 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. Последним пунктом в перечне значатся метисы вышеуказанных пород.
"Запретить содержание потенциально опасных собак в квартирах в многоквартирных домах было бы своевременным решением, поскольку раздражение в обществе растёт, так как нередки случаи нападения таких собак", - сказал он.
Депутат объяснил, что даже если владельцы таких собак гуляют с ними на специальной площадке для выгула, то их маршрут до нужного места может проходить через общественные места.
"Они же едут в лифте с другими людьми или проходят по двору, где гуляют дети. А зачастую таких площадок и нет и с ними гуляют в парке, где гуляют дети", - отметил парламентарий.
По словам Антропенко
, невозможно предугадать, что у животного в голове, даже если ранее оно не проявляло признаков агрессии.
"В частных домах, согласно закону "Об ответственном обращении с животными", о наличии потенциально опасной собаки без намордника и поводка должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию, принадлежащую владельцу потенциально опасной собаки", - напомнил он.
Антропенко добавил, что для многоквартирных домов такой нормы закона нет, и поэтому никто не знает, в какой именно квартире содержат опасное животное.