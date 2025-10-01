В ГД предложили запретить содержание опасных пород собак в МКД

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил запретить содержание потенциально опасных пород собак в многоквартирных домах.

В перечень потенциально опасных пород собак, утвержденный правительством РФ , входят 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. Последним пунктом в перечне значатся метисы вышеуказанных пород.

"Запретить содержание потенциально опасных собак в квартирах в многоквартирных домах было бы своевременным решением, поскольку раздражение в обществе растёт, так как нередки случаи нападения таких собак", - сказал он.

Депутат объяснил, что даже если владельцы таких собак гуляют с ними на специальной площадке для выгула, то их маршрут до нужного места может проходить через общественные места.

"Они же едут в лифте с другими людьми или проходят по двору, где гуляют дети. А зачастую таких площадок и нет и с ними гуляют в парке, где гуляют дети", - отметил парламентарий.

По словам Антропенко , невозможно предугадать, что у животного в голове, даже если ранее оно не проявляло признаков агрессии.

"В частных домах, согласно закону "Об ответственном обращении с животными", о наличии потенциально опасной собаки без намордника и поводка должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию, принадлежащую владельцу потенциально опасной собаки", - напомнил он.