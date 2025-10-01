Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили установить пенсионерам выплату ко Дню пожилого человека
01.10.2025
В ГД предложили установить пенсионерам выплату ко Дню пожилого человека
В ГД предложили установить пенсионерам выплату ко Дню пожилого человека - РИА Новости, 01.10.2025
В ГД предложили установить пенсионерам выплату ко Дню пожилого человека
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить федеральную выплату... РИА Новости, 01.10.2025
общество
ненецкий автономный округ
приморский край
челябинская область
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
ненецкий автономный округ
приморский край
челябинская область
общество, ненецкий автономный округ, приморский край, челябинская область, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Ненецкий автономный округ, Приморский край, Челябинская область, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД предложили установить пенсионерам выплату ко Дню пожилого человека

В ГД хотят установить для пенсионеров от 70 лет выплату ко Дню пожилого человека

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить федеральную выплату для пенсионеров от 70 лет ко Дню пожилого человека в размере пяти тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Предлагаем проработать вопрос об установлении на федеральном уровне дополнительной единовременной выплаты наряду с региональной для граждан 70 лет в размере пяти тысяч рублей. Данную выплату целесообразно приурочить к Международному дню пожилого человека 1 октября", - сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время выплаты ко Дню пожилого человека введены не во всех субъектах.
"Например, пенсионеры Ненецкого автономного округа в возрасте до 70 лет могут получить пять тысяч рублей, а старше 70 лет - 16 640 рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе она составляет 1 122 рубля, в Приморском крае - тысячу рублей, в Челябинской области - 800 рублей, а подавляющем большинстве регионов такая выплата не производится", - сказал лидер партии.
По его мнению, подобная ситуация создает неравные условия для пенсионеров, которые зачастую имеют равные заслуги перед страной, но проживают в разных регионах, что не соответствует принципу единого социального пространства.
"Нужно вводить федеральную выплату. Она будет свидетельствовать о внимании и уважении к каждому пенсионеру старше 70 лет вне зависимости от экономических возможностей территорий. Такая мера поддержки станет значимым символом признательности государства перед пожилыми людьми, которые внесли весомый вклад в развитие нашей страны", - добавил Миронов.
Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что эти средства могли бы помочь пенсионерам оплатить лекарства, коммунальные услуги или приобрести необходимые вещи.
"Считаем, что минимальная гарантированная поддержка ко Дню пожилого человека должна быть единой по всей стране. При этом предлагаемая нами федеральная выплата должна осуществляться наряду с уже действующими в некоторых регионах мерами. Государство должно помнить и в равной степени благодарить граждан за их труд и вклад в развитие общества!" - подытожила она.
Общество
 
 
