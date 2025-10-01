В ГД предложили установить пенсионерам выплату ко Дню пожилого человека

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить федеральную выплату для пенсионеров от 70 лет ко Дню пожилого человека в размере пяти тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем проработать вопрос об установлении на федеральном уровне дополнительной единовременной выплаты наряду с региональной для граждан 70 лет в размере пяти тысяч рублей. Данную выплату целесообразно приурочить к Международному дню пожилого человека 1 октября", - сказано в обращении.

В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время выплаты ко Дню пожилого человека введены не во всех субъектах.

По его мнению, подобная ситуация создает неравные условия для пенсионеров, которые зачастую имеют равные заслуги перед страной, но проживают в разных регионах, что не соответствует принципу единого социального пространства.

"Нужно вводить федеральную выплату. Она будет свидетельствовать о внимании и уважении к каждому пенсионеру старше 70 лет вне зависимости от экономических возможностей территорий. Такая мера поддержки станет значимым символом признательности государства перед пожилыми людьми, которые внесли весомый вклад в развитие нашей страны", - добавил Миронов.

Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что эти средства могли бы помочь пенсионерам оплатить лекарства, коммунальные услуги или приобрести необходимые вещи.