В ГД предложили перенести начало уроков в школах на девять утра

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение нижней палаты законопроект, которым предлагается перенести начало уроков в школах на 9:00 и закрепить пятидневную учебную неделю, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Изменения предлагается внести в статью 13 закона "Об образовании в Российской Федерации".

"В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее девяти часов утра", — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предусматривается проведение в выходные и праздничные дни внеучебных мероприятий: культурных, спортивных и воспитательных. Отмечается, что речь идет о событиях, не входящих в учебный план и организуемых в формате, отличном от стандартного урока.

"Ученикам необходимо посещать школьные занятия, затем, особенно в старших классах, большинство дополнительно занимается с репетиторами. Плюс подготовка домашних заданий занимает значительное время, и дети вынуждены тратить по 10-12 часов в день на освоение программы", — уточнил он.

Леонов отметил, что перенос начала уроков на 9:00 даст детям возможность высыпаться, а родителям — спокойно отвезти их в школу перед работой.