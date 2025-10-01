В ООН обеспокоены гонениями на УПЦ

ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости. Эксперты из Управления верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоены гонениями на Украинскую православную церковь, которые ограничивают свободу вероисповедания и религиозной практики, следует из коммюнике, опубликованного УВКПЧ.
"Мы обеспокоены тем, что вопрос о предполагаемых церковных и канонических связях Украинской православной церкви с Московским патриархатом, который в настоящее время находится под судебным контролем, ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики. Эти элементы являются неотъемлемой частью свободы мысли, совести и религии, защищённой международными стандартами", - следует из заявления.
Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет предстоятель митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Позже оно было перенесено на 30 октября.
