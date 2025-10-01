Рейтинг@Mail.ru
Глава района Бурятии, на которого завели дело, уйдет на СВО - РИА Новости, 01.10.2025
14:18 01.10.2025
Глава района Бурятии, на которого завели дело, уйдет на СВО
Глава района Бурятии, на которого завели дело, уйдет на СВО - РИА Новости, 01.10.2025
Глава района Бурятии, на которого завели дело, уйдет на СВО
Глава Еравнинского района Бурятии Чингис Цыренжапов, ранее обвиненный в превышении полномочий, отправляется на СВО, сообщили журналистам в правительстве... РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
республика бурятия
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
россия
Новости
происшествия, республика бурятия, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Следственный комитет России (СК РФ)
Глава района Бурятии, на которого завели дело, уйдет на СВО

Обвиняемый в превышении полномочий Цыренжапов уйдет на СВО

© Фото : Администрация муниципального образования "Еравнинский район"Чингис Цыренжапов
Чингис Цыренжапов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Администрация муниципального образования "Еравнинский район"
Чингис Цыренжапов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Глава Еравнинского района Бурятии Чингис Цыренжапов, ранее обвиненный в превышении полномочий, отправляется на СВО, сообщили журналистам в правительстве республики.
В июле прокуратура Республики Бурятия сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы администрации муниципального округа "Еравнинский район" и его первого заместителя за превышение должностных полномочий: чиновники неправомерно заключили контракт на строительство школы и выплатили за него аванс почти в полмиллиарда рублей, школа в итоге так и не построена. Уголовное дело направлено в суд.
"Глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов принял решение отправиться в зону СВО. Администрация района продолжит стабильную работу. На время отсутствия главы района его обязанности будет исполнять Жамсуев Абида Цыдыпович, заместитель руководителя администрации", - сообщили в правительстве республики.
Также там уточнили, что подрядчик строительства школы выполнил работы настолько неудовлетворительного качества, что в 2024 году построенное пришлось полностью демонтировать.
"В настоящее время на объекте работает новый подрядчик, он достроит школу к декабрю текущего года. После получения всей разрешительной документации объект будет введён в эксплуатацию. Минстрой и правительство республики держат на контроле достройку школы, чтобы дети, наконец, получили современное здание", - добавили в правительстве региона.
В октябре 2023 года по делу о хищении при строительстве школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское в Еравнинском районе Бурятии был задержан директор ООО "Витим" Солбон Дашицыренов. Прокуратура выяснила, что ООО "Витим" использовало бетон иной прочности, чем заявлен в документации об исполнении работ, что могло создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся школы. Контракт с фирмой был расторгнут. На Дашицыренова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), его арестовали. Также был арестован генеральный директор ООО СК "Развитие" Алексей Алексеев, ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В пресс-службе прокуратуры Бурятии РИА Новости уточняли, что речь идет о хищении не менее 35 миллионов рублей.
ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
