Глава района Бурятии, на которого завели дело, уйдет на СВО

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Глава Еравнинского района Бурятии Чингис Цыренжапов, ранее обвиненный в превышении полномочий, отправляется на СВО, сообщили журналистам в правительстве республики.

В июле прокуратура Республики Бурятия сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы администрации муниципального округа "Еравнинский район" и его первого заместителя за превышение должностных полномочий: чиновники неправомерно заключили контракт на строительство школы и выплатили за него аванс почти в полмиллиарда рублей, школа в итоге так и не построена. Уголовное дело направлено в суд.

"Глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов принял решение отправиться в зону СВО. Администрация района продолжит стабильную работу. На время отсутствия главы района его обязанности будет исполнять Жамсуев Абида Цыдыпович, заместитель руководителя администрации", - сообщили в правительстве республики.

Также там уточнили, что подрядчик строительства школы выполнил работы настолько неудовлетворительного качества, что в 2024 году построенное пришлось полностью демонтировать.

"В настоящее время на объекте работает новый подрядчик, он достроит школу к декабрю текущего года. После получения всей разрешительной документации объект будет введён в эксплуатацию. Минстрой и правительство республики держат на контроле достройку школы, чтобы дети, наконец, получили современное здание", - добавили в правительстве региона.

В октябре 2023 года по делу о хищении при строительстве школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское в Еравнинском районе Бурятии был задержан директор ООО "Витим" Солбон Дашицыренов. Прокуратура выяснила, что ООО "Витим" использовало бетон иной прочности, чем заявлен в документации об исполнении работ, что могло создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся школы. Контракт с фирмой был расторгнут. На Дашицыренова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), его арестовали. Также был арестован генеральный директор ООО СК "Развитие" Алексей Алексеев, ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.