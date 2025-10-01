В МИД рассказали о покушениях на главу совета депутатов Новой Каховки

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев, погибший при атаке украинского беспилотника, многократно подвергался покушениям со стороны Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.