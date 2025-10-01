Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о покушениях на главу совета депутатов Новой Каховки - РИА Новости, 01.10.2025
12:23 01.10.2025
В МИД рассказали о покушениях на главу совета депутатов Новой Каховки
В МИД рассказали о покушениях на главу совета депутатов Новой Каховки
В МИД рассказали о покушениях на главу совета депутатов Новой Каховки
Глава совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев, погибший при атаке украинского беспилотника, многократно подвергался покушениям со...
В МИД рассказали о покушениях на главу совета депутатов Новой Каховки

Мирошник: депутат Новой Каховки часто подвергался покушениям со стороны Украины

Владимир Леонтьев . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев, погибший при атаке украинского беспилотника, многократно подвергался покушениям со стороны Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что Леонтьев скончался в больнице из-за атаки дрона ВСУ типа "Баба-Яга". Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии в больницу.
"Леонтьев был заслуженным человеком и многократно с украинской стороны подвергался покушениям на свою жизнь. Украине не давало покоя, что этот человек активно противодействовал всем попыткам Украины создать невыносимые условия для жизни земляков и выдавить их из этой территории", - сказал Мирошник.
Владимир Леонтьев
ВСУ могли выслеживать погибшего депутата Новой Каховки, заявил Мирошник
