Новую меру поддержки вводят в Белгородской области для участников СВО - РИА Новости, 01.10.2025
Белгородская область
Белгородская область
 
15:19 01.10.2025
Новую меру поддержки вводят в Белгородской области для участников СВО
Новую меру поддержки вводят в Белгородской области для участников СВО
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 окт – РИА Новости. В Белгородской области участникам спецоперации будет доступна новая мера поддержки – они смогут получить земельный участок для строительства дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Начинаем новую форму поддержки участников специальной военной операции - тем, которые хотят построить дома. Я говорю о выделении земельных участков для наших бойцов", - сообщил Гладков в своих соцсетях.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Более 300 км дорог и 10 мостов отремонтируют в Белгородской области
22 сентября, 17:13
Как отметили в правительстве области, в соответствии с поручением губернатора "Белгородская ипотечная корпорация" разработала специальный механизм, который обеспечивает льготное предоставление участникам специальной военной операции земельных участков.
"Главное условие для желающих включиться в программу - освоение участка и строительство на нем жилого дома в течение пяти лет. При возведении жилого дома в течение пяти лет стоимость земельного участка будет составлять 0,01% от его кадастровой стоимости, но не более 500 рублей. Эту небольшую сумму участники программы смогут оплатить уже после того, как построят дом и поставят его на кадастровый учет", - пояснили в правительстве области.
Земельный участок предоставляется участнику специальной военной операции путем заключения договора купли-продажи. В случае безвозмездной передачи участка у физического лица возникло бы обязательство уплатить налог на доходы в размере 13% от кадастровой стоимости участка.
Право на льготное получение земли предоставляется мобилизованным, проходящим (проходившим) службу в ВС РФ или в Росгвардии, контрактникам, служившим или проходящим (проходившим) службу в ВС РФ, Росгвардии, других воинских формированиях; добровольцам, заключившим контракт на содействие ВС РФ или Росгвардии и другим категориям.
Белгородская облдума провела первое заседание нового созыва - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Клепиков: Белгородская облдума провела первое заседание нового созыва
25 сентября, 17:17
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
