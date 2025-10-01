Новую меру поддержки вводят в Белгородской области для участников СВО

БЕЛГОРОД, 1 окт – РИА Новости. В Белгородской области участникам спецоперации будет доступна новая мера поддержки – они смогут получить земельный участок для строительства дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Начинаем новую форму поддержки участников специальной военной операции - тем, которые хотят построить дома. Я говорю о выделении земельных участков для наших бойцов", - сообщил Гладков в своих соцсетях.

Как отметили в правительстве области, в соответствии с поручением губернатора "Белгородская ипотечная корпорация" разработала специальный механизм, который обеспечивает льготное предоставление участникам специальной военной операции земельных участков.

"Главное условие для желающих включиться в программу - освоение участка и строительство на нем жилого дома в течение пяти лет. При возведении жилого дома в течение пяти лет стоимость земельного участка будет составлять 0,01% от его кадастровой стоимости, но не более 500 рублей. Эту небольшую сумму участники программы смогут оплатить уже после того, как построят дом и поставят его на кадастровый учет", - пояснили в правительстве области.

Земельный участок предоставляется участнику специальной военной операции путем заключения договора купли-продажи. В случае безвозмездной передачи участка у физического лица возникло бы обязательство уплатить налог на доходы в размере 13% от кадастровой стоимости участка.