Новую меру поддержки вводят в Белгородской области для участников СВО
Новую меру поддержки вводят в Белгородской области для участников СВО - РИА Новости, 01.10.2025
Новую меру поддержки вводят в Белгородской области для участников СВО
В Белгородской области участникам спецоперации будет доступна новая мера поддержки – они смогут получить земельный участок для строительства дома, сообщил... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:19:00+03:00
2025-10-01T15:19:00+03:00
2025-10-01T15:19:00+03:00
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
белгородская область
Новую меру поддержки вводят в Белгородской области для участников СВО
Гладков: в Белгородской области введут новую меру поддержки для участников СВО
БЕЛГОРОД, 1 окт – РИА Новости. В Белгородской области участникам спецоперации будет доступна новая мера поддержки – они смогут получить земельный участок для строительства дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Начинаем новую форму поддержки участников специальной военной операции - тем, которые хотят построить дома. Я говорю о выделении земельных участков для наших бойцов", - сообщил Гладков в своих соцсетях.
Как отметили в правительстве области, в соответствии с поручением губернатора "Белгородская ипотечная корпорация" разработала специальный механизм, который обеспечивает льготное предоставление участникам специальной военной операции земельных участков.
"Главное условие для желающих включиться в программу - освоение участка и строительство на нем жилого дома в течение пяти лет. При возведении жилого дома в течение пяти лет стоимость земельного участка будет составлять 0,01% от его кадастровой стоимости, но не более 500 рублей. Эту небольшую сумму участники программы смогут оплатить уже после того, как построят дом и поставят его на кадастровый учет", - пояснили в правительстве области.
Земельный участок предоставляется участнику специальной военной операции путем заключения договора купли-продажи. В случае безвозмездной передачи участка у физического лица возникло бы обязательство уплатить налог на доходы в размере 13% от кадастровой стоимости участка.
Право на льготное получение земли предоставляется мобилизованным, проходящим (проходившим) службу в ВС РФ или в Росгвардии, контрактникам, служившим или проходящим (проходившим) службу в ВС РФ, Росгвардии, других воинских формированиях; добровольцам, заключившим контракт на содействие ВС РФ или Росгвардии и другим категориям.