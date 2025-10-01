Немцы поддержали идею общеевропейской армии, показало исследование

БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Большинство жителей Германии высказалось за то, чтобы бундесвер стал частью общеевропейской армии, сообщает журнал Stern со ссылкой на исследование, проведённое по заказу правительства ФРГ.
"Абсолютное большинство немцев выступает за то, чтобы бундесвер стал частью европейской армии: 57% поддержали эту идею, только 23% против", - пишет издание со ссылкой на результаты исследования.
Кроме того, 77% опрошенных выступили за активную внешнюю и оборонную политику ФРГ. Лишь 15% считают, что Германия должна "держаться подальше от мировой политики".
Исследование также показало, что отношение к росту военных расходов разделилось: 38% респондентов считают неприемлемым повышение налогов ради укрепления обороны, 36% относятся к этому скорее положительно.
Исследование стало частью ежегодного исследования Deutschland-Monitor, подготовленного ко Дню германского единства. В нём приняли участие около 4 тысяч человек.
Идея создания общеевропейской армии обсуждается в Германии и ЕС на протяжении многих лет. Её сторонники утверждают, что объединённые вооружённые силы укрепили бы обороноспособность Европы и снизили бы зависимость от НАТО, тогда как противники указывают на политические разногласия внутри ЕС и опасаются потери национального контроля над вооружёнными силами.
