МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Жители района Вильмерсдорф в Берлине пожаловались на то, что неизвестные расклеили агитационные плакаты Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ с пленными солдатами Вермахта и призывами мести России за поражение во Второй мировой войне, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"На сером распределительном щитке на одной из улиц района Берлина — Вильмерсдорфа — красуется яркий плакат. Крупные буквы на нем гласят: "Отомсти! " Рядом черно-белая фотография: на ней изображены немецкие военнопленные, выстроившиеся в ряд, явно истощенные", — говорится в материале.
Местных жителей возмутило, что на плакате был написан призыв присоединиться к якобы украинским "освободителям" и стать частью Интернационального легиона, а прикрепленный QR-код вел прямо на страницу заявки на вступление в подразделение.
"Среди местных жителей реклама украинской воинской части в большинстве своем вызывает неприятие", — подчеркивается в материале.
Издание напоминает, что в соответствии с пунктом 109h Уголовного кодекса Германии (StGB), любой, кто вербует гражданина Германии на военную службу в военном или похожем на военный учреждении иностранной державы или направляет его к соответствующим вербовщикам или учреждению, подвергнется уголовному наказанию.
"Размер наказания варьируется от штрафа до пяти лет лишения свободы. Исключение применяется только в том случае, если между Германией и соответствующим государством существует специальное соглашение. Однако для Украины такого соглашения не существует", — поясняет издание.
Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.