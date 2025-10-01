Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля захватила коридор, отсекающий Газу от юга сектора
16:51 01.10.2025 (обновлено: 17:19 01.10.2025)
Армия Израиля захватила коридор, отсекающий Газу от юга сектора
Армия Израиля захватила коридор, отсекающий Газу от юга сектора
ЦАХАЛ захватила коридор, отделяющий Газу от южной части палестинского анклава, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. РИА Новости, 01.10.2025
Армия Израиля захватила коридор, отсекающий Газу от юга сектора

© Getty Images / Amir LevyИзраильская военная техника в районе границы с сектором Газа
Израильская военная техника в районе границы с сектором Газа
© Getty Images / Amir Levy
Израильская военная техника в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт — РИА Новости. ЦАХАЛ захватила коридор, отделяющий Газу от южной части палестинского анклава, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
"Это последний шанс для жителей Газы, желающих двигаться на юг и оставить боевиков ХАМАС изолированными в самом городе Газа", — написал он в соцсети X.
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
25 сентября, 08:00
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
25 сентября, 08:00
По словам министра, в результате захвата коридора Нецарим блокада вокруг Газы усилится. Он также заявил, что оставшиеся в секторе люди будут считаться боевиками и сторонниками терроризма.

Голод в анклаве

В последние месяцы Тель-Авив усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.
До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.
Захарова оценила план Трампа по Газе
Вчера, 17:35
Захарова оценила план Трампа по Газе
Вчера, 17:35

Наступление ЦАХАЛ на Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он рассказал о намерении захватить анклав, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.
Вечером 15 сентября ЦАХАЛ начала наступление на Газу, город подвергся массированным бомбардировкам. Сначала израильские ВВС нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. СМИ сообщали о гибели нескольких десятков палестинцев.
При этом руководство Израиля призывало Нетаньяху воздержаться от операции, поскольку она поставит под угрозу жизни израильских заложников в городе, вряд ли позволит ликвидировать ХАМАС и приведет к большим жертвам среди ЦАХАЛ.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильИсраэль КацХАМАССектор Газа
 
 
