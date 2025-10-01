https://ria.ru/20251001/gaza-2045653750.html
Израиль предупредил жителей Газы о последней возможности покинуть город
2025-10-01T15:57:00+03:00
2025-10-01T15:57:00+03:00
2025-10-01T16:47:00+03:00
израиль
в мире
исраэль кац
хамас
сектор газа
израиль
сектор газа
Новости
ru-RU
израиль, в мире, исраэль кац, хамас, сектор газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил жителей Газы о последней возможности покинуть город.
"Это последний шанс для жителей Газы, желающих двигаться на юг и оставить боевиков ХАМАС
изолированными в самом городе Газа", — написал он в соцсети X
.
По словам министра, израильская армия завершила захват коридора Нецарим до побережья сектора и разделила его на север и юг. В результате блокада вокруг города Газа усилится.
Кац
также заявил, что оставшиеся в Газе люди будут считаться боевиками и сторонниками терроризма.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что даст ХАМАС три-четыре дня, чтобы согласиться на перемирие в секторе Газа.
Наступление ЦАХАЛ на Газу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он рассказал о намерении захватить анклав, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.
Вечером 15 сентября ЦАХАЛ начала наступление на Газу, город подвергся массированным бомбардировкам. Сначала израильские ВВС нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. СМИ сообщали о гибели нескольких десятков палестинцев.
При этом руководство Израиля призывало Нетаньяху воздержаться от операции, поскольку она поставит под угрозу жизни израильских заложников в городе, вряд ли позволит ликвидировать ХАМАС и приведет к большим жертвам среди ЦАХАЛ.