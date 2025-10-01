Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили 20 фур ВСУ около Чернигова - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 01.10.2025 (обновлено: 13:33 01.10.2025)
Российские военные уничтожили 20 фур ВСУ около Чернигова
Российские военнослужащие нанесли удар ракетным комплексом "Искандер-М" по месту подготовки к запуску украинских беспилотников восточнее Чернигова, уничтожены... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
чернигов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чернигов
Удар по фурам ВСУ с дронами "Лютый" около Чернигова
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили 20 фур со 100 дронами "Лютый" и до 60 украинских боевиков восточнее Чернигова, сообщили в Минобороны.
безопасность, чернигов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Чернигов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили 20 фур ВСУ около Чернигова

"Искандер" уничтожил под Черниговом 20 фур ВСУ с сотней дронов "Лютый"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар ракетным комплексом "Искандер-М" по месту подготовки к запуску украинских беспилотников восточнее Чернигова, уничтожены 20 фур с 100 беспилотниками "Лютый" и 60 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанес ракетный удар по месту подготовки к запуску БПЛА и грузовым автомобилям, перевозившим ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия в районе населенного пункта Лавы восточнее Чернигова).
"Точным ударом ОТРК "Искандер-М" цель поражена. Уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура (100 БПЛА самолетного типа дальнего действия типа "Лютый"), 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур. В результате удара возникло объёмное возгорание, что привело к детонации БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удары по фурам, перевозившим беспилотники ВСУ, были продолжены, когда те следовали по автотрассе. В результате прямого попадания беспилотников "Герань-2" загорелись пять грузовых автомобилей с беспилотниками.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
