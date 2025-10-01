Российские военные уничтожили 20 фур ВСУ около Чернигова

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар ракетным комплексом "Искандер-М" по месту подготовки к запуску украинских беспилотников восточнее Чернигова, уничтожены 20 фур с 100 беспилотниками "Лютый" и 60 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

"Точным ударом ОТРК "Искандер-М" цель поражена. Уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура (100 БПЛА самолетного типа дальнего действия типа "Лютый"), 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур. В результате удара возникло объёмное возгорание, что привело к детонации БПЛА", - говорится в сообщении.