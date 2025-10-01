Рейтинг@Mail.ru
Подразделение ФСБ уничтожило 11 дронов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 01.10.2025
Подразделение ФСБ уничтожило 11 дронов ВСУ в ДНР
Подразделение ФСБ уничтожило 11 дронов ВСУ в ДНР
Подразделение ФСБ уничтожило 11 дронов ВСУ в ДНР

Подразделение ФСБ сбило 11 дронов-разведчиков на Константиновском направлении

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило 11 дронов-разведчиков ВСУ на константиновском направлении с помощью БПЛА, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой "Купол Донбасса" выявлены 11 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Горловки и Донецко-Макеевской агломерации для разведки и корректировки огня", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что беспилотники противника были перехвачены ударными FPV-дронами в небе, не допустив проникновения в охраняемый контур.
