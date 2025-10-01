Подразделение ФСБ уничтожило 11 дронов ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило 11 дронов-разведчиков ВСУ на константиновском направлении с помощью БПЛА, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

В ведомстве отметили, что беспилотники противника были перехвачены ударными FPV-дронами в небе, не допустив проникновения в охраняемый контур.