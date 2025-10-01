Во Франции адвокаты подали жалобу на Саркози, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Около 20 адвокатов во Франции подали в прокуратуру Парижа жалобу на экс-президента Николя Саркози из-за его заявлений о вынесенном ему приговоре, сообщил в среду телеканал Около 20 адвокатов во Франции подали в прокуратуру Парижа жалобу на экс-президента Николя Саркози из-за его заявлений о вынесенном ему приговоре, сообщил в среду телеканал BFMTV

Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию.

"Через неделю после вынесения приговора Николя Саркози около 20 адвокатов подали жалобу на бывшего президента за "неуважение к суду" и "посягательство на авторитет правосудия", - говорится в материале.

Жалоба была направлена в столичную прокуратуру адвокатом Жеромом Жюсти от лица ещё около 20 членов адвокатских коллегий Парижа, Кана и Монпелье , передаёт BFMTV. Причиной обращения в орган стали комментарии Саркози о вынесенном ему приговоре: в интервью газете Journal du Dimanche он заявил, что решение суда "нарушило все границы верховенства закона", напоминает телеканал. Экс-президент также связал судебные действия против него с "практиками, противоречащими верховенству закона", и подчеркнул, что не преклонится перед лицом "лжи, заговора и оскорблений".

По мнению истцов, такие заявления не могут рассматриваться как обычная критика решения суда, они являются преднамеренной дискредитацией судебного института с целью ослабить доверие граждан к беспристрастности правосудия, сказано в материале.

Как напоминает телеканал, посягательство на авторитет суда является уголовным правонарушением и карается шестью месяцами тюрьмы и штрафом в 7,5 тысячи евро.

Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.