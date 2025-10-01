"ФосАгро" закрыла книгу заявок по новому выпуску долларовых облигаций

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Группа "ФосАгро" успешно закрыла книгу заявок по второму в 2025 году выпуску облигаций в долларах с расчетами в рублях на локальном рынке, объем выпуска серии БО-02-04 составил 250 миллионов долларов, сообщает компания.
Купоны по облигациям фиксированные - по ставке 7% годовых, купонный период – 30 дней. Срок обращения выпуска – 3 года.
АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU).
"В ходе сбора книги заявок был сформирован диверсифицированный спрос со стороны частных и институциональных инвесторов, а также кредитных организаций. В результате, объем размещения был увеличен с 200 до 250 миллионов долларов при снижении первоначального ориентира по ставке купона на 25 б.п", - отмечается в сообщении.
Размещение выпуска на Московской бирже запланировано на 2 октября 2025 года. Организатором и агентом по размещению выпуска выступает Газпромбанк. С учетом проведенной сделки объем рыночных заимствований "ФосАгро" в 2025 году превысил 1 миллиард в долларовом эквиваленте.
"Данная сделка соответствует нашей долговой политике по привлечению финансирования в иностранной валюте и позволяет обеспечить заимствования под валютную выручку. Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущей задолженности, а существенно более низкая ставка купона, по сравнению со стоимостью рублевых заимствований, позволит снизить процентные платежи по всему долговому портфелю Группы", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора по финансам и международным проектам ПАО "ФосАгро" Александра Шарабайко.
