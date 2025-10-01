Рейтинг@Mail.ru
Всероссийский форум "Настоящие отцы" стартует с 19 октября в Хабаровске
Хабаровский край
Хабаровский край
 
12:15 01.10.2025
Всероссийский форум "Настоящие отцы" стартует с 19 октября в Хабаровске
Всероссийский форум "Настоящие отцы" стартует с 19 октября в Хабаровске - РИА Новости, 01.10.2025
Всероссийский форум "Настоящие отцы" стартует с 19 октября в Хабаровске
Всероссийский форум "Настоящие отцы", реализуемый по нацпроекту "Молодежь и дети", пройдёт в Хабаровском крае в течении четырех дней, с 19 по 22 октября, его... РИА Новости, 01.10.2025
хабаровский край
хабаровск
хабаровский край
россия
владимир путин
хабаровск
хабаровский край
россия
хабаровск, хабаровский край, россия, владимир путин
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край, Россия, Владимир Путин
Всероссийский форум "Настоящие отцы" стартует с 19 октября в Хабаровске

Всероссийский форум "Настоящие отцы" пройдет в Хабаровске с 19 по 22 октября

Отец и сын на пляже
Отец и сын на пляже - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Depositphotos.com / EpicStockMedia
Отец и сын на пляже. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 окт - РИА Новости. Всероссийский форум "Настоящие отцы", реализуемый по нацпроекту "Молодежь и дети", пройдёт в Хабаровском крае в течении четырех дней, с 19 по 22 октября, его участниками станут молодые папы с детьми, сообщает правительство региона.
"В Хабаровске с 19 по 22 октября состоится Всероссийский форум "Настоящие отцы", реализуемый в рамках президентского нацпроекта "Молодёжь и дети". Главная цель мероприятия - формирование сообщества молодых пап и системы осознанного и ответственного отцовства", - сообщает правительство региона на официальном сайте.
Вице-премьер, зампред правительства РФ Дмитрием Патрушевым и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Инфраструктурные объекты ТКО в течение трех лет создадут в Хабаровском крае
Вчера, 13:27
По данным местных властей, на форуме состоятся тренинги и семинары по вопросам воспитания детей и семейных отношений, обучающие мероприятия, позволяющие вовлечь молодых отцов в реализацию проектов в области молодежной политики.
Как сообщает комитет по делам молодёжи правительства края, для детей приготовлены творческие мастерские, игры.
Основной площадкой проведения форума станет молодёжный культурно-досуговый центр Хабаровска, который открыл в июне 2025 года президент России Владимир Путин в формате видеоконференции.
Отмечается, что участниками мероприятия станут 100 молодых отцов со всей страны (в возрасте от 18 до 35 лет) и 100 детей (в возрасте от пяти до 17 лет ).
Подать заявку на участие в форуме можно на платформе ФГАИС "Молодёжь России" до 5 октября включительно.
Молодые коллеги за столом переговоров - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Уже более 68,5 тыс хабаровчан занялись профразвитием по нацпроекту
24 сентября, 10:49
 
Хабаровский крайХабаровскХабаровский крайРоссияВладимир Путин
 
 
