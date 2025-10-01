Рейтинг@Mail.ru
"Флотилия стойкости" подтвердила перехват судов израильскими военными
22:37 01.10.2025 (обновлено: 10:33 02.10.2025)
"Флотилия стойкости" подтвердила перехват судов израильскими военными
Организаторы движущейся к берегам сектора Газа "Флотилии стойкости" подтвердили перехват судов военными Израиля, уточняют статус экипажа и членов флотилии. РИА Новости, 02.10.2025
в мире, израиль, средиземное море, флотилия свободы, сектор газа
Военные Израиля на палубе корвета
Военные Израиля на палубе корвета. Архивное фото
СТАМБУЛ, 1 окт – РИА Новости. Организаторы движущейся к берегам сектора Газа "Флотилии стойкости" подтвердили перехват судов военными Израиля, уточняют статус экипажа и членов флотилии.
Главы МИД Италии и Греции ранее в среду в совместном заявлении обратились к Израилю с призывом обеспечить безопасность "Флотилии стойкости", намеренной прорвать морскую блокаду сектора Газа с грузом гуманитарной помощи. В то же время министры обратились к активистам с призывом принять предложение Латинского патриархата Иерусалима о безопасной доставке гуманитарной помощи для жителей Газы.
ВМС Израиля предупредили "Флотилию стойкости" о приближении к опасной зоне
Вчера, 21:57
"Сейчас идет нелегальный перехват наших кораблей. Видеокамеры отключены, на борту судов появились военные. Мы активно работаем над подтверждением статуса всех находящихся на борту судов, и что эти люди находятся в безопасности", - сообщили организаторы в соцсетях.
В оргкомитете "Флотилии стойкости" в среду сообщили РИА Новости, что МИД Италии призвал граждан страны, присоединившихся к активистам, покинуть ее ряды, те отказались выполнять это требование.
Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита сообщила РИА Новости, что три флотилии в настоящее время пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду сектора Газа: "Флотилия стойкости", в составе которой более 40 судов, восемь судов в составе "Флотилии свободы" и одно судно "Флотилии Омара Мухтара" (ливийское судно с грузом медоборудования).
По словам активистки, на борту судов, пересекающих Средиземное море, находятся более 500 человек. По информации итальянских СМИ, среди них около 40 граждан Италии, в том числе члены национального парламента.
В июне израильские силы перехватили в международных водах судно "Мадлин" в составе "Флотилии свободы" с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Они задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту.
В сентябре суда "Флотилии стойкости" несколько раз подверглись атакам дронов. В результате последней подобной атаки 24 сентября судам был причинен материальный ущерб, созданы помехи для связи. После этого власти Италии и Испании направили военные корабли для сопровождения флотилии.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
