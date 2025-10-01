"Флотилия стойкости" подтвердила перехват судов израильскими военными

СТАМБУЛ, 1 окт – РИА Новости. Организаторы движущейся к берегам сектора Газа "Флотилии стойкости" подтвердили перехват судов военными Израиля, уточняют статус экипажа и членов флотилии.
Главы МИД Италии и Греции ранее в среду в совместном заявлении обратились к Израилю с призывом обеспечить безопасность "Флотилии стойкости", намеренной прорвать морскую блокаду сектора Газа с грузом гуманитарной помощи. В то же время министры обратились к активистам с призывом принять предложение Латинского патриархата Иерусалима о безопасной доставке гуманитарной помощи для жителей Газы.
"Сейчас идет нелегальный перехват наших кораблей. Видеокамеры отключены, на борту судов появились военные. Мы активно работаем над подтверждением статуса всех находящихся на борту судов, и что эти люди находятся в безопасности", - сообщили организаторы в соцсетях.
В оргкомитете "Флотилии стойкости" в среду сообщили РИА Новости, что МИД Италии призвал граждан страны, присоединившихся к активистам, покинуть ее ряды, те отказались выполнять это требование.
Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита сообщила РИА Новости, что три флотилии в настоящее время пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду сектора Газа: "Флотилия стойкости", в составе которой более 40 судов, восемь судов в составе "Флотилии свободы" и одно судно "Флотилии Омара Мухтара" (ливийское судно с грузом медоборудования).
По словам активистки, на борту судов, пересекающих Средиземное море, находятся более 500 человек. По информации итальянских СМИ, среди них около 40 граждан Италии, в том числе члены национального парламента.
В июне израильские силы перехватили в международных водах судно "Мадлин" в составе "Флотилии свободы" с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Они задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту.
В сентябре суда "Флотилии стойкости" несколько раз подверглись атакам дронов. В результате последней подобной атаки 24 сентября судам был причинен материальный ущерб, созданы помехи для связи. После этого власти Италии и Испании направили военные корабли для сопровождения флотилии.