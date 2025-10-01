Филиппины не будут создавать БПЛА совместно с Украиной, заявил посол

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Участие Филиппин в совместном с Украиной производстве дронов препятствовало бы политическому урегулированию конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.
"Поэтому мы хотим мирного политического урегулирования при участии обеих сторон, чтобы был достигнут справедливый и прочный мир… И мы не будем поставлять дроны, чтобы не мешать этому", - сказал Байлен.
Дипломат подчеркнул, что от конфликта страдают обе стороны и мировая экономика, а "главные действующие лица - это Россия и Украина".
Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на посла Украины на Филиппинах писал, что Киев и Манила хотят подписать оборонное соглашение, которое будет способствовать совместной разработке и производству беспилотных летательных аппаратов, а также обмену соответствующим опытом и технологиями. Указывалось, что БПЛА будут использоваться, в частности, для патрулирования в Южно-Китайском море, в будущем же стороны также хотят выпускать беспилотные морские катера для вооружённых сил Филиппин.