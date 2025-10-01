Рейтинг@Mail.ru
Филиппины не будут создавать БПЛА совместно с Украиной, заявил посол - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/filippiny-2045551660.html
Филиппины не будут создавать БПЛА совместно с Украиной, заявил посол
Филиппины не будут создавать БПЛА совместно с Украиной, заявил посол - РИА Новости, 01.10.2025
Филиппины не будут создавать БПЛА совместно с Украиной, заявил посол
Участие Филиппин в совместном с Украиной производстве дронов препятствовало бы политическому урегулированию конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T07:35:00+03:00
2025-10-01T07:35:00+03:00
в мире
филиппины
украина
россия
игорь байлен (посол филиппин в россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895487820_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_773cd5502ffd39f55fbe6fc01e121549.jpg
https://ria.ru/20251001/putin-2045543153.html
филиппины
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895487820_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_a3d568b41dcaa76b372b8c17c747817b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, украина, россия, игорь байлен (посол филиппин в россии)
В мире, Филиппины, Украина, Россия, Игорь Байлен (посол Филиппин в России)
Филиппины не будут создавать БПЛА совместно с Украиной, заявил посол

Посол Байлен: Филиппины не будут создавать БПЛА совместно с Украиной

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкИгорь Байлен
Игорь Байлен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Игорь Байлен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Участие Филиппин в совместном с Украиной производстве дронов препятствовало бы политическому урегулированию конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.
"Поэтому мы хотим мирного политического урегулирования при участии обеих сторон, чтобы был достигнут справедливый и прочный мир… И мы не будем поставлять дроны, чтобы не мешать этому", - сказал Байлен.
Дипломат подчеркнул, что от конфликта страдают обе стороны и мировая экономика, а "главные действующие лица - это Россия и Украина".
Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на посла Украины на Филиппинах писал, что Киев и Манила хотят подписать оборонное соглашение, которое будет способствовать совместной разработке и производству беспилотных летательных аппаратов, а также обмену соответствующим опытом и технологиями. Указывалось, что БПЛА будут использоваться, в частности, для патрулирования в Южно-Китайском море, в будущем же стороны также хотят выпускать беспилотные морские катера для вооружённых сил Филиппин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН и ждут его приезда, заявил посол
05:02
 
В миреФилиппиныУкраинаРоссияИгорь Байлен (посол Филиппин в России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала