Власти Филиппин получили сообщения о гибели 60 человек при землетрясении

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Управление гражданской обороны Филиппин получило сообщения о гибели 60 человек в результате землетрясения, сообщил исполняющий обязанности руководителя управления Бернардо Рафаэлито Алехандро IV.
Ранее телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны сообщал, что число погибших при землетрясении у берегов филиппинской провинции Себу возросло до 26, пострадали 147 человек.
"Мы получаем сообщения о том, что погибли 60 человек", - приводит телеканал слова исполняющего обязанности руководителя управления.
Во вторник Геологическая служба США (USGS) сообщала о землетрясении у побережья Филиппин магнитудой 6,9, которое произошло в 13.59 по времени UTC (16.59 мск 30 сентября) в 11 километрах от муниципалитета Калапе. В 14.39 по времени UTC (17.39 мск) в городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.
