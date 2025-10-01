Рейтинг@Mail.ru
СМИ: число погибших при землетрясении у Филиппин возросло до 26 - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:52 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/filippiny-2045540191.html
СМИ: число погибших при землетрясении у Филиппин возросло до 26
СМИ: число погибших при землетрясении у Филиппин возросло до 26 - РИА Новости, 01.10.2025
СМИ: число погибших при землетрясении у Филиппин возросло до 26
Число погибших при землетрясении у берегов филиппинской провинции Себу возросло до 26, пострадали 147 человек, сообщает телеканал GMA News со ссылкой на... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T03:52:00+03:00
2025-10-01T03:52:00+03:00
в мире
себу
филиппины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043511201_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86c50bd8f26da313a574de7b166711dd.jpg
https://ria.ru/20250919/ssha-2042864855.html
себу
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043511201_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_3f519d6626471bf8f6c93ce53228c936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, себу, филиппины
В мире, Себу, Филиппины
СМИ: число погибших при землетрясении у Филиппин возросло до 26

GMA: число погибших при землетрясении у Филиппин возросло до 26

© AP Photo / Justine Mark Pillie FajardoВолны обрушиваются на побережье в провинции Батанес на Филиппинах в результате воздействия тайфуна "Рагаса"
Волны обрушиваются на побережье в провинции Батанес на Филиппинах в результате воздействия тайфуна Рагаса - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Justine Mark Pillie Fajardo
Волны обрушиваются на побережье в провинции Батанес на Филиппинах в результате воздействия тайфуна "Рагаса". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число погибших при землетрясении у берегов филиппинской провинции Себу возросло до 26, пострадали 147 человек, сообщает телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны.
Ранее газета New York Times со ссылкой на представителя властей провинции Себу сообщала о 20 погибших и 37 пострадавших.
"Управление гражданской обороны заявило, что поступили сообщения о гибели 26 человек при землетрясении... Также поступили сообщения о 147 пострадавших", - сообщает телеканал.
Во вторник Геологическая служба США (USGS) сообщала о землетрясении у побережья Филиппин магнитудой 6,9, которое произошло в 13.59 по времени UTC (16.59 мск 30 сентября) в 11 километрах от муниципалитета Калапе. В 14.39 по времени UTC (17.39 мск) в городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки
19 сентября, 01:16
 
В миреСебуФилиппины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала