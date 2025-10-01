СМИ: число погибших при землетрясении у Филиппин возросло до 26

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число погибших при землетрясении у берегов филиппинской провинции Себу возросло до 26, пострадали 147 человек, сообщает телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны.
Ранее газета New York Times со ссылкой на представителя властей провинции Себу сообщала о 20 погибших и 37 пострадавших.
"Управление гражданской обороны заявило, что поступили сообщения о гибели 26 человек при землетрясении... Также поступили сообщения о 147 пострадавших", - сообщает телеканал.
Во вторник Геологическая служба США (USGS) сообщала о землетрясении у побережья Филиппин магнитудой 6,9, которое произошло в 13.59 по времени UTC (16.59 мск 30 сентября) в 11 километрах от муниципалитета Калапе. В 14.39 по времени UTC (17.39 мск) в городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.
