При землетрясении у Филиппин погибло 20 человек, сообщила NYT

Агентство Франс Пресс ранее распространило информацию о пяти погибших. В результате землетрясения были повреждены здания и дороги, оборваны линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении. На севере острова задействованы аварийно-спасательные бригады. При этом их работа осложнена продолжающимися толчками.