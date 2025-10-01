https://ria.ru/20251001/filippiny-2045532996.html
При землетрясении у Филиппин погибло 20 человек, сообщила NYT
При землетрясении у Филиппин погибло 20 человек, сообщила NYT - РИА Новости, 01.10.2025
При землетрясении у Филиппин погибло 20 человек, сообщила NYT
Число погибших в результате землетрясения у берегов Филиппин возросло до 20, пострадали 37 человек, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T01:21:00+03:00
2025-10-01T01:21:00+03:00
2025-10-01T01:21:00+03:00
в мире
филиппины
себу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805261586_0:230:3072:1957_1920x0_80_0_0_056cd7b1210e8d9c60d44f27833878df.jpg
https://ria.ru/20250928/zemletryasenie-2044904510.html
филиппины
себу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805261586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b54328f1bcb56dfae2c4bea5c39bec4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, себу
При землетрясении у Филиппин погибло 20 человек, сообщила NYT
NYT: при землетрясении у Филиппин погибло 20 человек
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Число погибших в результате землетрясения у берегов Филиппин возросло до 20, пострадали 37 человек, сообщает американская газета New York Times
со ссылкой на представителя властей филиппинской провинции Себу.
Агентство Франс Пресс ранее распространило информацию о пяти погибших. В результате землетрясения были повреждены здания и дороги, оборваны линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении. На севере острова задействованы аварийно-спасательные бригады. При этом их работа осложнена продолжающимися толчками.
"Айнхелис де ла Торре-Оронг, представительница Себу
, заявила в электронном письме, что подтверждена гибель по меньшей мере 20 человек и по меньшей мере 37 человек пострадали", - сообщает издание.
Как отмечается, представитель добавила, что четыре здания рухнули, три правительственных здания повреждены, а шесть мостов и одна дорога стали непригодными для движения.
Во вторник Геологическая служба США (USGS) сообщала о землетрясении у побережья Филиппин
магнитудой 6,9, которое произошло в 13.59 по времени UTC (16.59 мск 30 сентября) в 11 километрах от муниципалитета Калапе. В 14.39 по времени UTC (17.39 мск) в городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.