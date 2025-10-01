Рейтинг@Mail.ru
При землетрясении у Филиппин погибло 20 человек, сообщила NYT - РИА Новости, 01.10.2025
01:21 01.10.2025
При землетрясении у Филиппин погибло 20 человек, сообщила NYT
Число погибших в результате землетрясения у берегов Филиппин возросло до 20, пострадали 37 человек, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 01.10.2025
При землетрясении у Филиппин погибло 20 человек, сообщила NYT

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения у берегов Филиппин возросло до 20, пострадали 37 человек, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на представителя властей филиппинской провинции Себу.
Агентство Франс Пресс ранее распространило информацию о пяти погибших. В результате землетрясения были повреждены здания и дороги, оборваны линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении. На севере острова задействованы аварийно-спасательные бригады. При этом их работа осложнена продолжающимися толчками.
"Айнхелис де ла Торре-Оронг, представительница Себу, заявила в электронном письме, что подтверждена гибель по меньшей мере 20 человек и по меньшей мере 37 человек пострадали", - сообщает издание.
Как отмечается, представитель добавила, что четыре здания рухнули, три правительственных здания повреждены, а шесть мостов и одна дорога стали непригодными для движения.
Во вторник Геологическая служба США (USGS) сообщала о землетрясении у побережья Филиппин магнитудой 6,9, которое произошло в 13.59 по времени UTC (16.59 мск 30 сентября) в 11 километрах от муниципалитета Калапе. В 14.39 по времени UTC (17.39 мск) в городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.
