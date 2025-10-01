Сийярто назвал новый проект бюджета ЕС украинским

БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. Новый проект бюджета ЕС скорее следует назвать украинским, потому что он сфокусирован на вооружении Украины, а не на решении европейских экономических проблем, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В рамках подготовки к войне Брюссель подготовил бюджет на следующие семь лет, который больше ориентирован на Украину, чем на Евросоюз. Этот бюджет фактически является украинским бюджетом. Там речь идет о том, как вооружить Украину и как сохранить украинское государство, вместо того, чтобы сосредоточиться на вызовах, стоящих перед ЕС, решении ситуации, связанной со снижением экономической конкурентоспособности, обеспечении энергетической безопасности в Европе и восстановлении основ европейского экономического роста", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в YouTube.
Министр подчеркнул, что Венгрия не согласна с тем, чтобы деньги ее налогоплательщиков "тратили на Украину и украинскую армию".
"Наконец мы хотим мира в Европе, а Брюссель хочет войны... К сожалению, ситуация с безопасностью и экономикой в Европе ухудшается из-за неверных решений Брюсселя. Брюссель готовится к войне и хочет, чтобы расплачиваться за неё европейское население, включая венгерский народ", - отметил Сийярто.
Ранее венгерская газета Magyar Nemzet посчитала, что Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а не страны-члены.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.