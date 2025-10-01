Сийярто назвал новый проект бюджета ЕС украинским

БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. Новый проект бюджета ЕС скорее следует назвать украинским, потому что он сфокусирован на вооружении Украины, а не на решении европейских экономических проблем, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Наконец мы хотим мира в Европе, а Брюссель хочет войны... К сожалению, ситуация с безопасностью и экономикой в ​​Европе ухудшается из-за неверных решений Брюсселя. Брюссель готовится к войне и хочет, чтобы расплачиваться за неё европейское население, включая венгерский народ", - отметил Сийярто.