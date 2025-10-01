Politico узнало о несогласии в ЕС с изменением правил принятия новых членов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза, в том числе Франция, Нидерланды и Греция, выступают против предложения главы Евросовета Антониу Кошты изменить правила голосования в ЕС для ускорения принятия новых членов, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и источник в канцелярии президента Франции.

Как отмечается, эти страны обеспокоены тем, что изменение правил вступления также может ограничить их собственные возможности по блокированию заявок на членства, которые они считают проблемными.