Politico узнало о несогласии в ЕС с изменением правил принятия новых членов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза, в том числе Франция, Нидерланды и Греция, выступают против предложения главы Евросовета Антониу Кошты изменить правила голосования в ЕС для ускорения принятия новых членов, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и источник в канцелярии президента Франции.
"План сталкивается с сопротивлением ряда стран ЕС, в том числе Франции, Нидерландов и Греции, и маловероятно, что он получит широкое одобрение", - говорится в публикации.
Как отмечается, эти страны обеспокоены тем, что изменение правил вступления также может ограничить их собственные возможности по блокированию заявок на членства, которые они считают проблемными.
Один из дипломатов заявил изданию, что болгары хотят иметь возможность блокировать заявку Северной Македонии, хорваты хотят контролировать заявку Сербии, а Греция и Кипр "не хотят, чтобы Турция приближалась к ЕС".
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Кроме того, согласно публикации издания, Еврокомиссия также предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Будапешта.
