https://ria.ru/20251001/estonija-2045534420.html
Эстония начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили
Эстония начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили - РИА Новости, 01.10.2025
Эстония начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили
Власти Эстонии с октября начнут продавать автомобили, оставленные на парковке у контрольно-пропускного пункта "Койдула" на границе с Россией больше, чем на... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T01:38:00+03:00
2025-10-01T01:38:00+03:00
2025-10-01T01:38:00+03:00
в мире
эстония
россия
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032969238_0:0:970:546_1920x0_80_0_0_04979cb81e82bdf454c0e928069e4b51.jpg
https://ria.ru/20250512/estoniya-2016404424.html
https://ria.ru/20250925/estonija-2044430450.html
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032969238_242:0:970:546_1920x0_80_0_0_4964bcb0e0d1b399229a04f0e63e1985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Эстония, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
Эстония начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили
ERR: Эстония с октября начнет продавать автомобили, оставленные на парковке
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Власти Эстонии с октября начнут продавать автомобили, оставленные на парковке у контрольно-пропускного пункта "Койдула" на границе с Россией больше, чем на разрешенные трое суток, сообщает телерадиокомпания ERR.
На российско-эстонской границе работают три КПП - "Ивангород-Нарва", "Куничина Гора - Койдула", "Шумилкино-Лухамаа". Самый популярный и загруженный маршрут - "Ивангород-Нарва", но границу можно пересечь только пешком. Остальные КПП открыты как для легкового, так и грузового транспорта.
В Эстонии
автомобили у границы можно оставлять на парковке на 72 часа, но с указанием даты и времени начала стоянки. Как сообщил руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси, если владелец машины письменно не заверил эти данные или если транспортное средство находится на парковке дольше 72 часов, то с октября такие автомобили будут эвакуировать.
"Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах (на владение автомобилем - ред.), то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение", - говорится в материале ERR.
Якси также отметил, что помимо бесплатной 72-часовой стоянки у КПП "Койдула" есть и платная парковка, однако некоторые автомобилисты предпочитают оставлять машины на обочинах или в лесу, нередко на муниципальной или частной земле. По словам чиновника, в таких случаях эвакуацию могут организовать местные власти или землевладельцы.
В 2023 году граничащие с Россией
европейские страны, в том числе Эстония, закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами. В инструкции ЕК
отмечалось, что въезд таких авто может рассматриваться ЕС
как незаконный импорт.