Эстония начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили - РИА Новости, 01.10.2025
01:38 01.10.2025
Эстония начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили
Эстония начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили
Эстония начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили

© Фото : соцсетиОчередь на погранпереходе Нарва (Эстония) – Ивангород (Россия)
© Фото : соцсети
Очередь на погранпереходе Нарва (Эстония) – Ивангород (Россия). Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Власти Эстонии с октября начнут продавать автомобили, оставленные на парковке у контрольно-пропускного пункта "Койдула" на границе с Россией больше, чем на разрешенные трое суток, сообщает телерадиокомпания ERR.
На российско-эстонской границе работают три КПП - "Ивангород-Нарва", "Куничина Гора - Койдула", "Шумилкино-Лухамаа". Самый популярный и загруженный маршрут - "Ивангород-Нарва", но границу можно пересечь только пешком. Остальные КПП открыты как для легкового, так и грузового транспорта.
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Эстонии выявили рекордную миграцию россиян
12 мая, 01:55
В Эстонии автомобили у границы можно оставлять на парковке на 72 часа, но с указанием даты и времени начала стоянки. Как сообщил руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси, если владелец машины письменно не заверил эти данные или если транспортное средство находится на парковке дольше 72 часов, то с октября такие автомобили будут эвакуировать.
"Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах (на владение автомобилем - ред.), то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение", - говорится в материале ERR.
Якси также отметил, что помимо бесплатной 72-часовой стоянки у КПП "Койдула" есть и платная парковка, однако некоторые автомобилисты предпочитают оставлять машины на обочинах или в лесу, нередко на муниципальной или частной земле. По словам чиновника, в таких случаях эвакуацию могут организовать местные власти или землевладельцы.
В 2023 году граничащие с Россией европейские страны, в том числе Эстония, закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами. В инструкции ЕК отмечалось, что въезд таких авто может рассматриваться ЕС как незаконный импорт.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Эстония ввела новую санкцию за "подстрекательство к сепаратизму"
25 сентября, 21:00
 
