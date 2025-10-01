Эстония начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Власти Эстонии с октября начнут продавать автомобили, оставленные на парковке у контрольно-пропускного пункта "Койдула" на границе с Россией больше, чем на разрешенные трое суток, сообщает телерадиокомпания ERR.

На российско-эстонской границе работают три КПП - "Ивангород-Нарва", "Куничина Гора - Койдула", "Шумилкино-Лухамаа". Самый популярный и загруженный маршрут - "Ивангород-Нарва", но границу можно пересечь только пешком. Остальные КПП открыты как для легкового, так и грузового транспорта.

Эстонии автомобили у границы можно оставлять на парковке на 72 часа, но с указанием даты и времени начала стоянки. Как сообщил руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси, если владелец машины письменно не заверил эти данные или если транспортное средство находится на парковке дольше 72 часов, то с октября такие автомобили будут эвакуировать.

"Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах (на владение автомобилем - ред.), то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение", - говорится в материале ERR.

Якси также отметил, что помимо бесплатной 72-часовой стоянки у КПП "Койдула" есть и платная парковка, однако некоторые автомобилисты предпочитают оставлять машины на обочинах или в лесу, нередко на муниципальной или частной земле. По словам чиновника, в таких случаях эвакуацию могут организовать местные власти или землевладельцы.