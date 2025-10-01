Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссар заявила, что ЕС будет следить за независимостью НАБУ и САП - РИА Новости, 01.10.2025
18:50 01.10.2025
Еврокомиссар заявила, что ЕС будет следить за независимостью НАБУ и САП
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
евросоюз
верховная рада украины
украина
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, Верховная Рада Украины
Еврокомиссар заявила, что ЕС будет следить за независимостью НАБУ и САП

Кос: ЕС будет следить за тем, чтобы НАБУ и САП оставались независимыми

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз будет внимательно следить за тем, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура САП) оставались независимыми.
"Мы все время будем внимательно следить за происходящим, чтобы НАБУ и САП были независимыми, чтобы прокуроры работали нормально", - сказала Кос в интервью агентству Укринформ.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
