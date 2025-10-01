Еврокомиссар заявила, что ЕС будет следить за независимостью НАБУ и САП

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз будет внимательно следить за тем, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура САП) оставались независимыми.
"Мы все время будем внимательно следить за происходящим, чтобы НАБУ и САП были независимыми, чтобы прокуроры работали нормально", - сказала Кос в интервью агентству Укринформ.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
