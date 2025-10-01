Еврокомиссар заявила, что ЕС будет следить за независимостью НАБУ и САП

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз будет внимательно следить за тем, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура САП) оставались независимыми.