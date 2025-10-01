Россия планирует увеличить экспорт СПГ в Китай, заявил Цивилев

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия планирует увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2", по ним сейчас идет "серьезное совместное продвижение", сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.