Россия планирует увеличить экспорт СПГ в Китай, заявил Цивилев - РИА Новости, 01.10.2025
08:17 01.10.2025
Россия планирует увеличить экспорт СПГ в Китай, заявил Цивилев
Россия планирует увеличить экспорт СПГ в Китай, заявил Цивилев
Экономика, Китай, Россия, Индия, Сергей Цивилев, Арктик СПГ - 2, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия планирует увеличить экспорт СПГ в Китай, заявил Цивилев

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия планирует увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2", по ним сейчас идет "серьезное совместное продвижение", сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Россия также планирует наращивать поставки не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа в Китай, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2". Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет", - сказал он в интервью журналу "Эксперт".
Цивилев также положительно охарактеризовал перспективы сотрудничества в энергетике не только с Китаем, но и с Индией. С обеими странами проведена большая работа для перехода на взаиморасчеты в национальных валютах.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Фицо назвал поставки российского газа безопасными
25 сентября, 13:14
 
