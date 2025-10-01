Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС вряд ли отвергнет план Трампа по Газе полностью, считает эксперт

01.10.2025
18:01 01.10.2025
ХАМАС вряд ли отвергнет план Трампа по Газе полностью, считает эксперт
ХАМАС вряд ли отвергнет план Трампа по Газе полностью, считает эксперт

Политолог Вадиа: план Трампа по Газе носит императивный характер для ХАМАС

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
АЛЖИР, 1 окт - РИА Новости. Представители Палестины не участвовали в разработке плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, однако движение ХАМАС вряд ли отвергнет его полностью, чтобы сохранить возможность урегулирования конфликта, поделился мнением с РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Гуэльмы в Алжире Махлюф Вадиа.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Эксперт заявил, что план Трампа по Газе разрабатывали его спецпредставитель Стивен Уиткофф, зять Джаред Кушнер и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Палестинская сторона не участвовала в поиске решения. Таким образом, предложение Трампа носит не договорной, а скорее императивный характер, особенно учитывая, что на его изучение ХАМАС отвели не более трех-четырех дней, добавил Вадиа.
"Думаю, что план не будет полностью отвергнут (ХАМАС - ред.), чтобы сохранить перспективу урегулирования… Однако ХАМАС выскажется скептически по ряду аспектов плана, как это происходило ранее", - сказал Вадиа.
Ранее портал Axios сообщал, что Катар, Египет и Турция настоятельно призывают ХАМАС принять план президента США по урегулированию в Газе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Израильская военная техника в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Армия Израиля захватила коридор, отсекающий Газу от юга сектора
Вчера, 16:51
 
