Отказ Сербии от российского газа приведет к катастрофе, считает эксперт

СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Прекращение поставок российского газа в Сербию полностью противоречит национальным интересам республики и может привести к настоящей гуманитарной катастрофе в стране, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила заместитель директора Института международной политики и экономики (Сербия) Ивона Ладжевац.

"Сейчас у нас проблема с " Газпромом ", и США требуют, чтобы Белград прекратил все связи в этом направлении. Но это полностью противоречило бы нашим национальным интересам. Так что, если наше (сербское - ред.) правительство решит оборвать эти связи и прислушаться к Соединенным Штатам, то это может стать настоящей гуманитарной катастрофой для Сербии , потому что мы полностью зависим от российского газа", - сказала Ладжевац в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи , которое проходит с 29 сентября по 2 октября.

По её словам, правительство Сербии испытывает давление со стороны США и других стран Запада.

"Не думаю, что ему (правительству – ред.) стоит действовать так, как хотел бы этого Запад. Наш народ заслуживает такое правительство, которое будет защищать национальные интересы республики, а не следовать интересам других стран", - подчеркнула она.

При этом Ладжевац упомянула и прочные связи между Россией и Сербией, и не только в контексте двух государств, но и в контексте связи между народами.

"Мы (народы России и Сербии – ред.) связаны религией, мы православные, и на протяжении всей истории мы знаем, что на самом деле нас поддерживала только Россия. И это то, что не подлежит сомнению", - заключила эксперт.

Президент Сербии Александр Вучич в начале сентября заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Пекине попросил у него в новый договор о поставках природного газа включить гибкость поставок, хорошую цену и большие объемы "голубого топлива" из России.

Позднее генеральный директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что рассчитывает на подписание нового долгосрочного договора о поставках газа с "Газпромом" в октябре.