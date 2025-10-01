Рейтинг@Mail.ru
Отказ Сербии от российского газа приведет к катастрофе, считает эксперт - РИА Новости, 01.10.2025
14:57 01.10.2025
Отказ Сербии от российского газа приведет к катастрофе, считает эксперт
2025-10-01T14:57:00+03:00
2025-10-01T14:57:00+03:00
Отказ Сербии от российского газа приведет к катастрофе, считает эксперт

Ладжевац: отказ от газа РФ противоречит интересам Сербии и приведет к катастрофе

СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Прекращение поставок российского газа в Сербию полностью противоречит национальным интересам республики и может привести к настоящей гуманитарной катастрофе в стране, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила заместитель директора Института международной политики и экономики (Сербия) Ивона Ладжевац.
"Сейчас у нас проблема с "Газпромом", и США требуют, чтобы Белград прекратил все связи в этом направлении. Но это полностью противоречило бы нашим национальным интересам. Так что, если наше (сербское - ред.) правительство решит оборвать эти связи и прислушаться к Соединенным Штатам, то это может стать настоящей гуманитарной катастрофой для Сербии, потому что мы полностью зависим от российского газа", - сказала Ладжевац в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, которое проходит с 29 сентября по 2 октября.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Фицо назвал поставки российского газа безопасными
25 сентября, 13:14
По её словам, правительство Сербии испытывает давление со стороны США и других стран Запада.
"Не думаю, что ему (правительству – ред.) стоит действовать так, как хотел бы этого Запад. Наш народ заслуживает такое правительство, которое будет защищать национальные интересы республики, а не следовать интересам других стран", - подчеркнула она.
При этом Ладжевац упомянула и прочные связи между Россией и Сербией, и не только в контексте двух государств, но и в контексте связи между народами.
"Мы (народы России и Сербии – ред.) связаны религией, мы православные, и на протяжении всей истории мы знаем, что на самом деле нас поддерживала только Россия. И это то, что не подлежит сомнению", - заключила эксперт.
Президент Сербии Александр Вучич в начале сентября заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине попросил у него в новый договор о поставках природного газа включить гибкость поставок, хорошую цену и большие объемы "голубого топлива" из России.
Позднее генеральный директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что рассчитывает на подписание нового долгосрочного договора о поставках газа с "Газпромом" в октябре.
Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Венгрии спросят граждан, как они относятся к отказу от российского газа
25 сентября, 12:03
 
