05:49 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/ekspert-2045546000.html
Эксперт оценил вероятность введения санкций ЕС против "Ямала СПГ"
Введение прямых санкций ЕС против завода "Ямал СПГ" в рамках 19-го пакета маловероятно из-за риска юридических споров и ответных мер Москвы, таким мнением... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T05:49:00+03:00
2025-10-01T05:49:00+03:00
экономика
россия
москва
турция
патрик пуянне
кайя каллас
евросоюз
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580839611_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_ba6a9fc342d91351769df4bf695a29b8.jpg
https://ria.ru/20250705/gaz-2027424554.html
https://ria.ru/20250729/es-2032058686.html
https://ria.ru/20250922/ek-2043513027.html
россия
москва
турция
экономика, россия, москва, турция, патрик пуянне, кайя каллас, евросоюз, новатэк, еврокомиссия, ямал спг
Экономика, Россия, Москва, Турция, Патрик Пуянне, Кайя Каллас, Евросоюз, Новатэк, Еврокомиссия, Ямал СПГ
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Введение прямых санкций ЕС против завода "Ямал СПГ" в рамках 19-го пакета маловероятно из-за риска юридических споров и ответных мер Москвы, таким мнением поделился с РИА Новости руководитель проектов консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.
TotalEnergies рассматривает возможность перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны, например, в Турцию или Индию, если ЕС запретит импорт российского СПГ, заявил в конце сентября глава французской компании Патрик Пуянне. Однако, если Евросоюз введет санкции против завода, компания объявит форс-мажор по контрактам с проектом.
"Полная блокировка "Ямал СПГ" как проекта - более радикальный шаг, который может вызвать юридические споры и встречное давление Москвы. Поэтому более вероятный сценарий - жесткий запрет на импорт в ЕС и дальнейшие ограничения логистики, нежели прямое санкционирование самого завода", - прокомментировал Тимонин 19-й пакет санкций, который сейчас разрабатывает Еврокомиссия.
На мировой рынок выходит значительный объем новых мощностей, в первую очередь - в США и Катаре. Общая мощность заводов по сжижению газа, находящихся сегодня на стадии строительства и ожидающих ввода до конца 2026 года, составляет почти 85 миллионов тонн, отмечает эксперт. Это кратно превышает объем российских поставок в Европу.
"Однако даже с учетом этого в полной мере "без последствий" процесс отказа от российского СПГ не пройдет. В переходный период возможен рост цен и локальные перебои, особенно зимой", - заключил Тимонин.
Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила ранее глава евродипломатии Кая Каллас.
TotalEnergies в 2022 году заявила, что будет соблюдать все санкции против России. Однако компания сохраняет участие в "Ямал СПГ" "Новатэка". При этом TotalEnergies не делает новых инвестиций в России.
"Ямал СПГ" - российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн.
ЭкономикаРоссияМоскваТурцияПатрик ПуяннеКайя КалласЕвросоюзНоватэкЕврокомиссияЯмал СПГ
 
 
