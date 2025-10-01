Эксперт оценил вероятность введения санкций ЕС против "Ямала СПГ"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Введение прямых санкций ЕС против завода "Ямал СПГ" в рамках 19-го пакета маловероятно из-за риска юридических споров и ответных мер Москвы, таким мнением поделился с РИА Новости руководитель проектов консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.

"Однако даже с учетом этого в полной мере "без последствий" процесс отказа от российского СПГ не пройдет. В переходный период возможен рост цен и локальные перебои, особенно зимой", - заключил Тимонин.