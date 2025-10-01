https://ria.ru/20251001/ekaterinburg-2045582179.html
В Екатеринбурге 12 учеников лицея госпитализировали из-за недомогания
В Екатеринбурге 12 учеников лицея госпитализировали из-за недомогания - РИА Новости, 01.10.2025
В Екатеринбурге 12 учеников лицея госпитализировали из-за недомогания
Прокуратура начала проверку после информации о госпитализации двенадцати учеников лицея в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
екатеринбург
ленинский район
россия
екатеринбург
ленинский район
россия
В Екатеринбурге 12 учеников лицея госпитализировали из-за недомогания
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после информации о госпитализации двенадцати учеников лицея в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Ленинского района
города Екатеринбурга
организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью учащихся МАОУ Лицей № 159," - говорится в сообщении.
Согласно предварительной информации, 12 учащихся пятого класса почувствовали недомогание во время подготовки к уроку физкультуры в раздевалке спортивного зала. Некоторые дети пожаловались на проблемы с дыханием. Позже их госпитализировали. В настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно, отметили в прокуратуре.
Следователи также начали проверку на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Как сообщают местные СМИ, причиной происшествия мог стать порошковый протеин, который принес один из учеников. Он рассыпался, дети надышались его пылью и почувствовали недомогание. Также рассматриваются версии об умышленном использовании вещества: ученики могли нюхать его сами.