В Екатеринбурге 12 учеников лицея госпитализировали из-за недомогания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после информации о госпитализации двенадцати учеников лицея в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура Ленинского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью учащихся МАОУ Лицей № 159," - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, 12 учащихся пятого класса почувствовали недомогание во время подготовки к уроку физкультуры в раздевалке спортивного зала. Некоторые дети пожаловались на проблемы с дыханием. Позже их госпитализировали. В настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно, отметили в прокуратуре.

Следователи также начали проверку на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).