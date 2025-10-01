Рейтинг@Mail.ru
Отряд Барс получил имя Героя России Ефремова, погибшего в Курской области - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:59 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/efremov-2045546231.html
Отряд Барс получил имя Героя России Ефремова, погибшего в Курской области
Отряд Барс получил имя Героя России Ефремова, погибшего в Курской области - РИА Новости, 01.10.2025
Отряд Барс получил имя Героя России Ефремова, погибшего в Курской области
Отряд Барс-22 "Тигр" получил имя Героя России Сергея Ефремова, погибшего в Курской области, сообщает "Тигр" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T05:59:00+03:00
2025-10-01T05:59:00+03:00
курская область
россия
сергей ефремов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996901522_0:0:1175:662_1920x0_80_0_0_277280325fe9cd6461c26a31463f2ced.jpg
https://ria.ru/20250922/primore-2043429477.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996901522_118:0:1083:724_1920x0_80_0_0_de994dccea108cc8454a2588816d1ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, сергей ефремов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Сергей Ефремов, Вооруженные силы Украины
Отряд Барс получил имя Героя России Ефремова, погибшего в Курской области

Отряд Барс-22 "Тигр" получил имя Героя России Сергея Ефремова

© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Отряд Барс-22 "Тигр" получил имя Героя России Сергея Ефремова, погибшего в Курской области, сообщает "Тигр" в Telegram-канале.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. Второго февраля Ефремов и еще двое бойцов отряда погибли во время выполнения боевых задач в Курской области.
"В соответствии с указаниями начальника Генерального штаба от 24 сентября 2025 года отряду Барс-22 "Тигр" присвоено наименование "Отряд БАРС-22 "Тигр" имени Героя Российской Федерации подполковника С.В. Ефремова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ефремов всегда был примером мужества и преданности своему делу.
Церемония прощания с вице-губернатором Приморского края Сергеем Ефремовым во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Приморье открыли мемориальную доску в память о погибшем вице-губернаторе
22 сентября, 04:48
 
Курская областьРоссияСергей ЕфремовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала