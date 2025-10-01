Отряд Барс получил имя Героя России Ефремова, погибшего в Курской области

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Отряд Барс-22 "Тигр" получил имя Героя России Сергея Ефремова, погибшего в Курской области, сообщает "Тигр" в Telegram-канале.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. Второго февраля Ефремов и еще двое бойцов отряда погибли во время выполнения боевых задач в Курской области.
"В соответствии с указаниями начальника Генерального штаба от 24 сентября 2025 года отряду Барс-22 "Тигр" присвоено наименование "Отряд БАРС-22 "Тигр" имени Героя Российской Федерации подполковника С.В. Ефремова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ефремов всегда был примером мужества и преданности своему делу.