Ефимов: на месте бывшей промзоны в Перове возведут жилой квартал
москва
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.
На востоке Москвы в районе Перово в рамках проекта
комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок на месте бывшей промзоны, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Будет проведен редевелопмент на участке промзоны "Прожектор", который с двух сторон окружен улицей Плеханова, а рядом проходят Зеленый проспект и улица Электродная.
"На неэффективно используемом участке площадью 11,74 гектара появится современный жилой квартал, где построят свыше 321 тысячи квадратных метров недвижимости – жилья и востребованной инфраструктуры. В результате реализации проекта в районе Перово создадут более 1,5 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении градкомплекса отмечается, что на реорганизованном участке возведут жилые дома, где общая площадь квартир составит примерно 169 тысяч "квадратов". Из них около 17 тысяч "квадратов" планируется отдать участникам программы реновации.
Кроме жилых объектов, на этой территории появится детский сад на 350 человек, торгово-развлекательный центр и спортивный комплекс. Также там установят трансформаторные подстанции, чтобы непрерывно обеспечивать квартал электроэнергией, добавили в пресс-службе.