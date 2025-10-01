Ефимов: на месте бывшей промзоны в Перове возведут жилой квартал

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. На востоке Москвы в районе Перово в рамках На востоке Москвы в районе Перово в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок на месте бывшей промзоны, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Будет проведен редевелопмент на участке промзоны "Прожектор", который с двух сторон окружен улицей Плеханова, а рядом проходят Зеленый проспект и улица Электродная.

"На неэффективно используемом участке площадью 11,74 гектара появится современный жилой квартал, где построят свыше 321 тысячи квадратных метров недвижимости – жилья и востребованной инфраструктуры. В результате реализации проекта в районе Перово создадут более 1,5 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении градкомплекса отмечается, что на реорганизованном участке возведут жилые дома, где общая площадь квартир составит примерно 169 тысяч "квадратов". Из них около 17 тысяч "квадратов" планируется отдать участникам программы реновации.