В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября - РИА Новости, 01.10.2025
12:50 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/ebola-2045602896.html
В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября
2025
здоровье - общество, демократическая республика конго, воз, в мире
Здоровье - Общество, Демократическая Республика Конго, ВОЗ, В мире
В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября

В ДРК общий коэффициент летальности от лихорадки Эбола в сентябре составил 65,6%

© AP Photo / Michael DuffМедицинский работник надевает защитный костюм перед посещением зараженных вирусом Эбола в Сьерра-Леоне
Медицинский работник надевает защитный костюм перед посещением зараженных вирусом Эбола в Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Michael Duff
Медицинский работник надевает защитный костюм перед посещением зараженных вирусом Эбола в Сьерра-Леоне. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости. Вирус лихорадки Эбола, распространение которого зафиксировали власти Демократической Республики Конго в начале сентября, унёс жизни 42 человек, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения.
"По состоянию на 28 сентября 2025 года в медико-санитарной зоне Булапе провинции Касаи, ДРК, зарегистрировано 64 случая заболевания (53 подтверждённых), в том числе 42 летальных исхода (31 подтверждённый). Общий коэффициент летальности составляет 65,6%", - сообщили в ВОЗ.
В число умерших вошли три медицинских работника. Среди заболевших - граждане всех возрастных категорий. При этом с начала вспышки большинство случаев было зарегистрировано среди женщин (57,8%), детей в возрасте 0–9 лет (25,0%) и лиц в возрасте 20–29 лет (23,4%). Смертность также была сосредоточена среди этих групп, причем на женщин приходилось более половины зарегистрированных случаев смерти (57,1%), а на детей в возрасте до 10 лет - 31,0% случаев смерти.
Министерство здравоохранения ДРК 4 сентября объявило о вспышке болезни в провинции Касаи. 19 сентября ВОЗ, проводящая вакцинацию конголезцев от вируса Эбола, обратилась к мировой общественности с призывом собрать 21 миллион долларов на борьбу с болезнью.
Больница в ДРК - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В ДР Конго более 50 человек умерли от неизвестной болезни
24 февраля, 17:27
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
