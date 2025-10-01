В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября

В число умерших вошли три медицинских работника. Среди заболевших - граждане всех возрастных категорий. При этом с начала вспышки большинство случаев было зарегистрировано среди женщин (57,8%), детей в возрасте 0–9 лет (25,0%) и лиц в возрасте 20–29 лет (23,4%). Смертность также была сосредоточена среди этих групп, причем на женщин приходилось более половины зарегистрированных случаев смерти (57,1%), а на детей в возрасте до 10 лет - 31,0% случаев смерти.